«Nausée et perte de conscience»: méfiez-vous des granitas

C'est une information qui nous vient du Royaume-Uni, la granita, ce n'est pas pour les enfants.

Il fait chaud, même très chaud. Un petit tour à la piscine fait du bien, à vous et vos enfants. Mais il fait toujours chaud, très chaud. Et là pas d'alternative, votre enfant veut une glace ou une granita par exemple. Et dans ce cas, méfiance.

Selon une étude de l'agence de sécurité alimentaire du Royaume-uni, le Food Standards Agency (FSA), la granita a des effets insoupçonnés et très indésirables chez les enfants, particulièrement chez les plus jeunes:

Nausées.

Maux de tête.

Etat de choc.

Hypoglycémie.

Perte de conscience.

La cause? La présence de glycerol dans les granitas industrielles. Le glycerol est une substance qui permet aux fabricants industriels de garantir la texture du produit au lieu d'utiliser du sirop de sucre, plus onéreux.

Selon le communiqué publié le 10 août par cette autorité:



«Les enfants de moins de 10 ans peuvent souffrir de maux de tête et de maladies causés par l'exposition au glycérol.

À des niveaux d'exposition très élevés – généralement lorsque plusieurs de ces produits sont consommés par un enfant dans un court laps de temps – l'intoxication au glycérol peut provoquer un état de choc, une hypoglycémie et une perte de conscience.»

Food Standards Agency ( communiqué

La tolérance au glycerol varie en fonction du poids. C'est pourquoi, à partir de 4 ans, les risques diminuent considérablement.

«Bien que les symptômes d'intoxication au glycérol soient généralement légers, il est important que les parents soient conscients des risques, en particulier à des niveaux de consommation élevés. Il est probable qu'il y ait une sous-déclaration de l'intoxication au glycérol, car les parents peuvent attribuer les nausées et les maux de tête à d'autres facteurs» Food Standards Agency ( communiqué

Mais toutefois, aucun risque avec les granitas «maison» ou artisanales.

