Il faut interdire la cigarette en Suisse (selon les lecteurs de watson)

La clope, ça tue. Mais la clope, c'est légal. Selon notre sondage maison, vous, nos chers lecteurs, voulez en majorité interdire purement et simplement la cigarette. Et tant pis pour les libertés individuelles.

La cigarette, c'est une histoire sensible. Si tout le monde s'accorde sur le fait que ces petites barres de cancer compactes ne font que du mal ou presque à la santé, la question de la «fin de la clope» est un tabou total. On vous a posé la question de savoir ce que vous pensiez de la cigarette et d'une possible interdiction la concernant dernièrement et on a potassé vos réponses.

Le sondage n'est pas représentatif de la société suisse ou même romande, mais d'une partie des lecteurs de watson. Près de 400 d'entre vous ont participé au sondage. On commence avec la question qui fâche. Et le résultat est clair: vous êtes une majorité à être en faveur d'une interdiction de la cigarette.

Ces résultats surprennent également Markus Meury, porte-parole d'Addiction Suisse, qui note tout de même:

«J'imagine que le public de watson est plus jeune, mieux formé et plus critique vis-à-vis de l'industrie du tabac» Markus Meury, Addiction Suisse

Il complète: «Et il a certainement moins peur de l'intervention de l'Etat, surtout en Suisse romande.» Bon, il nous prend pour de gros bobos, quoi. Mais pour savoir comment nos lecteurs votent, il fallait aussi savoir qui parle. Les lecteurs de watson sont-ils des fumeurs?

Résultat: 61% de non-fumeurs, 39% de fumeurs, même si une moitié sont occasionnels. Ça fait beaucoup, tout ça, non? Markus Meury nous le confirme:

«Ce sont toujours les jeunes adultes qui fument le plus: souvent, ils ont essayé des produits nicotiniques dans leur jeunesse et commencent à être accros une fois jeunes adultes» Markus Meury, Addiction Suisse

Une bonne partie d'entre vous, 42%, est pour cette interdiction pure et dure de la cigarette, qui tue trop de personnes. Et même 9% sont des fumeurs qui aimeraient ne jamais avoir touché une clope. Surprenant, non?

«Les jeunes sont un peu plus critiques que les générations plus âgées, vu qu’un consensus concernant les conséquences de la fumée s’est installé dans les années 90» Markus Meury, Addiction Suisse

Dans le même ordre d'idées, vous êtes une majorité (51%) à penser que si le projet d'interdiction de la cigarette au Royaume-Uni est radical, il s'agit tout de même d'une bonne idée. Près de 27% y voient une décision «wokiste» et symptomatique d'un progressisme hors de contrôle. «En Suisse, nous sommes de toute façon très loin d’une interdiction», estime Markus Meury.

«Tant qu’il y a de la demande, il y aura de l’offre. Et l’inverse! Il faut donc travailler sur tous les niveaux» Markus Meury, Addiction Suisse

Vous êtes donc cohérents: 46% d'entre vous veulent une interdiction complète. 31% restent sur une interdiction auprès des mineurs, et le pourcentage descend à 16 et 14 ans. Fait intéressant: 10% d'entre vous sont de petits libertariens en herbe qui aimeraient voir la clope légale à tout âge. Oui aux petits fumeurs de 6 ans!

On était obligé de vous demander, indépendamment de votre situation de fumeur ou non, l'argument qui vous convainquait le plus:

A 29% et 21% se trouvent deux réponses qui sont plus ou moins le reflet de la même facette: l'Etat n'a pas à nous dicter nos choix, l'individu est souverain, quitte à mettre sa santé en danger. Vous êtes tout de même 5% à juste aimer fumer par plaisir. Preuve en est que ce n'est pas l'argument qui vous convainc le plus.

Du côté des arguments pour l'interdiction, il n'y a pas photo: la clope, ça tue. Les justifications financières ou l'odeur de la fumée sont secondaires.

«Les générations actuelles sont plus sensibles à leur capital santé» Markus Meury, Addiction Suisse

Pour la suite, on voulait juste en apprendre plus sur vous.

Et sur le front du cannabis, quelque chose à dire? Ceux qui fument du tabac, de l'herbe et vapotent aussi semblent particulièrement rares:

(La rédaction de watson tient à préciser envers la police que les réponses ont été cliquées au hasard par l'auteur de l'article 🙈)

Pour la dernière question, c'était un peu du théorique, il faut l'admettre. Que faut-il interdire ou autoriser en général? Et vous avez été particulièrement divisés sur les réponses.

La plus grande partie d'entre vous (42%) veut tout interdire — espèce de sales crypto-fascistes — et une autre pas si lointaine (30%) veut tout autoriser — bande de hippies boboïsants et puants. A peu près le même nombre de personnes veut le statu quo ou une inversion: interdire la cigarette et légaliser le cannabis.

Voilà, merci de nous avoir lus.