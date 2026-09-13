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Radio France entame deux jours de grève

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Un manifestant brandit une pancarte en faveur de la défense du journalisme et contre les suppressions de postes à Paris, le 18 juin 2026.Keystone

Radio France entame deux jours de grève

Le mouvement dénonce l’arrivée de Charles Sapin, cadre de Valeurs actuelles, comme éditorialiste sur France Inter. Les syndicats l’accusent de défendre des idées d’extrême droite et contestent ce recrutement au nom du service public.
13.09.2026, 09:1713.09.2026, 09:17

Une grève de deux jours débute dimanche à Radio France pour protester contre l'arrivée comme éditorialiste sur France Inter de Charles Sapin, un responsable du magazine Valeurs actuelles, accusé par les syndicats de porter des idées d'extrême droite.

Les perturbations dues à la grève devraient être plus importantes lundi que dimanche, journée qui compte moins d'émissions en direct, a estimé une source interne.

Ancien de l'hebdomadaire Le Point, Sapin est devenu cet été directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles. Depuis le 30 août, il signe une chronique politique de quelques minutes le dimanche matin vers 07h40 sur France Inter, première radio du pays.

Le recrutement de ce chroniqueur scandalise le personnel de France Inter
Analyse
Le recrutement de ce chroniqueur scandalise le personnel de France Inter

Justifié par la direction au nom du pluralisme à l'approche de la présidentielle, ce recrutement a été immédiatement contesté. Dans une motion adoptée le 2 septembre, les personnels ont exprimé leur «refus catégorique», en jugeant Valeurs actuelles «pas compatible» avec le service public.

Ce magazine, qui se revendique conservateur, a été plusieurs fois condamné en justice, notamment pour avoir dépeint en esclave l'élue LFI noire Danièle Obono en 2020.

Les syndicats pointent aussi la présence parmi ses actionnaires du milliardaire proche de l'extrême droite Pierre-Edouard Stérin.

Pluralisme «fondamental»

Interrogée jeudi à l'antenne par la médiatrice de Radio France, la directrice de France Inter, Céline Pigalle, a de nouveau défendu ce recrutement, en jugeant le pluralisme «fondamental» pour une radio publique. Elle a mis en avant l'arrivée d'autres éditorialistes venus de médias aux colorations diverses, le Nouvel Obs, Alternatives économiques ou le Financial Times.

Selon elle, Sapin lui a assuré avoir rejoint Valeurs actuelles «pour en changer la ligne éditoriale». «Je crois que je peux avoir confiance en lui pour ne pas mettre l'antenne de France Inter en danger», a déclaré Pigalle. (tib/ats)

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