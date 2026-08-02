Peter Dinklage dans le rôle de Tyrion Lannister, une interprétation magistrale récompensée par quatre Emmy Awards. Image: Keystone/watson montage

Cette immense star de «Game of Thrones» a failli refuser son rôle

Peter Dinklage a marqué l’histoire de Game of Thrones dans le rôle de Tyrion Lannister. Pourtant, l’acteur a failli refuser ce personnage culte pour une raison bien précise.

Anika Jany / watson.de

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Même sept ans après sa fin officielle, Game of Thrones reste, aux yeux de nombreux spectateurs, l’une des meilleures séries de tous les temps. La série fantastique doit notamment son immense popularité aux personnages créés par George R. R. Martin.

Tyrion Lannister demeure l’un des grands favoris du public. Le plus jeune fils de Lord Tywin Lannister est interprété par Peter Dinklage, qui a profondément marqué le personnage de son empreinte. Pourtant, ce rôle emblématique a bien failli ne jamais voir le jour.

Peter Dinklage s’inquiétait de son rôle

Ce n’est un secret pour personne: Peter Dinklage refuse les rôles dans lesquels sa taille de 1,35 mètre et son nanisme servent uniquement de ressort comique ou d’élément scénaristique. Il n’est donc pas surprenant que l’acteur se soit tenu à l’écart du genre fantastique pendant la majeure partie de sa carrière, tant celui-ci regorge souvent de fées, d’elfes, de nains et autres créatures.

Lorsque les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss, ont présenté à Peter Dinklage leur vision du personnage de Tyrion Lannister, l'acteur aujourd'hui âgé de 57 ans s'est montré très sceptique. Lors d’une séance de questions-réponses sur Reddit, il a écrit à ce sujet:

«J’avais des réserves en raison du genre fantastique. J’ai dit à Benioff que je ne voulais ni d’une longue barbe ni de chaussures pointues, et ils m’ont assuré que ce personnage et cet univers ne seraient pas comme ça. Ils m’ont parlé de sa complexité… et en ont dressé un portrait à la fois imparfait et magnifique. J’ai donc accepté.»

Des difficultés de casting

La décision d’incarner finalement Tyrion Lannister a valu à Peter Dinklage un nombre record de quatre Emmy Awards ainsi qu’un Golden Globe. Pourtant, avant son engagement dans Game of Thrones, l’acteur rencontrait des difficultés pour décrocher des rôles. Dans un entretien accordé au New York Times en 2012, il expliquait qu’il lui était toujours difficile d’être pris au sérieux dans le monde du spectacle en tant que personne de petite taille:

«Les personnes de petite taille restent la cible de plaisanteries. Il s’agit de l’un des derniers bastions de préjugés encore acceptables… On peut dire non. On peut refuser d’être tourné en ridicule.»

Depuis Game of Thrones, Peter Dinklage est resté fidèle à ses principes et s’est imposé comme l’un des meilleurs acteurs que compte Hollywood. Plus récemment, la star est apparue dans le reboot de Dexter. (adapt. dal)