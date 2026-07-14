Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) a enfin récupéré son trône… mais va-t-elle réussir à le garder ? Image: HBO

«House of The Dragon» ne décolle toujours pas

Avec la diffusion de son quatrième épisode, le spin-off de «Game of Thrones» arrive à mi-saison et semble toujours avoir du mal à décoller. On fait le point, sans spoilers.

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La culture populaire porte ce poids terrible de devoir satisfaire tout le monde, et il n’y a pas plus difficile pour une franchise devenue culte que de devoir contenter ses fans.

Game of Thrones n’y échappe évidemment pas, passant de série événement des années 2010 à une catastrophe industrielle pour certains, tant sa dernière saison et son final ont été vécus comme une offense, en raison d’un manque de cohérence scénaristique et d’un rythme excessivement précipité. Les puristes de la saga littéraire, quant à eux, ont vu la série décliner à partir de la sixième saison, lorsque celle-ci a dépassé totalement les livres parus.

Sept ans plus tard, la série sœur House of the Dragon, inspirée du roman Feu et Sang de George R. R. Martin, narre avec les mêmes ambitions les faits historiques majeurs qui mènent aux événements de Game of Thrones. Après une première saison saluée et une deuxième saison frustrante, qui se terminait sur l’attente d’un événement majeur, cette frustration est désormais dissipée avec l’arrivée de la saison trois et de son premier épisode, qui livre enfin la bataille qui nous avait été promise.

La série est saluée par la plupart des critiques pour son écriture politique solide, les performances remarquables de ses acteurs et sa production soignée. Cette troisième saison, affiche par ailleurs une note de 94 % (après un démarrage record à 97 %) sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, tout en essuyant les mêmes critiques que sa grande sœur de la part du fandom: ses écarts d’adaptation par rapport au matériel d’origine et un rythme beaucoup trop lent. De quoi donner l’impression que les scénaristes ont eu peur de reproduire l’erreur qui a coûté à Game of Thrones sa réputation.

Quand est-ce que les dragons décollent?

La « Danse des Dragons », soit le nom donné à la guerre fratricide des Targaryen qui provoquera la disparition des dragons, était présentée comme la plus grande guerre civile de l’histoire de Westeros, à tel point que le récit en est devenu un roman de près de mille pages.

Pourtant, entre les batailles hors champ et les longues discussions, la série, arrivée à sa moitié, semble nous raconter l’histoire d’une guerre qui n’a toujours pas commencé et ne dispose pas de suffisamment d’éléments narratifs pour que les retournements de situation soient à la hauteur de ceux vécus dans Game of Thrones. Cette troisième saison en est à son quatrième épisode sur huit, et la série, prévue sur quatre saisons, devrait se conclure à l’été 2028.

Malheureusement, hormis un épisode livrant une bataille épique, cette mi-saison continue de renforcer le face-à-face entre les Noirs et les Verts, avec de nouveaux enjeux, comme le montre la fin de ce quatrième épisode diffusé le 12 juillet.

Le quatrième épisode de la saison 3 fait apparaître un personnage amené à avoir un rôle central dans la guerre à venir. Image: HBO

Cependant, pour que cette guerre homérique soit à la hauteur de ses ambitions, il est fort probable que l’ultime saison incarne pleinement la démesure, puisque, pour le moment, la série continue de stagner malgré toutes ses bonnes propositions. Reste à voir ce que les quatre derniers épisodes auront à offrir, et il est évident que l'action sera au rendez-vous.

Rhaenyra, meilleure que Daenerys

Cependant, il y a bien un point où House of The Dragon réussit mieux que sa grande soeur: le traitement de son personnage principal.

Si les deux sont évidemment une série chorale où chaque intrigue a son importance, les deux ont néanmoins en commun de raconter comment une princesse Targaryenne compte récupérer le trône qui lui revient de droit.

Daenerys, malgré quelques moments d'une cruauté impitoyable, a toujours été présentée comme un personnage fondamentalement bon, victime d'une injustice, au contraire de Cersei, la régente odieuse qui veillait sur le Trône de Fer. Autant dire que le retournement de veste de Daenerys lors du final de Game Of Thrones a été l'une des raisons du retour de bâton massif infligé à la série.

Quant à son ancêtre Rhaenyra, dont la famille s’est déchirée en deux clans pour la revendication du trône, celle-ci bénéficie d’une écriture aux petits oignons. Point de manichéisme, puisque le personnage ne nous est jamais présenté comme une héroïne: la série tente de nuancer chaque action afin de laisser aux spectateurs le choix de prendre parti pour un clan ou pour l’autre.

La série doit beaucoup au personnage de Rhaenyra Targaryen, dont l’interprétation par Emma D’Arcy crève l’écran. Image: HBO

Rhaenyra, interprétée avec maîtrise par Emma Darcy, est capable d’être aussi impitoyable dans ses actes lorsqu’il s’agit d’exécuter un ennemi que prudente lorsqu’il s’agit de récupérer la capitale sans effusion de sang, bouleversante lorsqu’elle pleure la mort d’un fils ou démunie lorsqu’elle est dépassée par ses émotions. Elle s’avère être un personnage fondamentalement humain et imparfait, qui, en tant que reine, ploie sous le poids de la couronne et de ses innombrables responsabilités, demandant parfois des sacrifices cruels, uniquement parce que le pouvoir l’exige.

En se concentrant sur les affres psychologiques liées à la conquête du trône, l'écriture de Rhaenyra s’avère être la grande force de cette série. Peu importe comment se terminera House of the Dragon, c’est le destin de cette héritière qui compte le plus aux yeux des spectateurs, qu’on l’apprécie ou non. Une écriture qui, contrairement à celle de Daenerys, devrait en faire une figure tragique bien plus acceptable.