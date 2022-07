Des footballeurs sierra-leonais ont gagné 95-0 (mais il y a un truc)

Des joueurs de football amateurs en Sierra-Leone keystone

Des footballeurs sierra-léonais ont gagné 95-0 (mais il y a un truc)

La Sierra Leone Football Association (SLFA) enquête sur le résultat de deux matches qui ont produit un total de 187 buts.

«C'est un score de basket ça?» C'est peut-être la première réaction qui vous vient à l'esprit en découvrant le score incroyable de ces deux équipes du championnat de Sierra Leone.

En effet, les deux clubs de Sierra Leone, Gulf FC et Kahunla Rangers n'y sont pas allés par quatre chemins. 95-0 pour Kahunla FC et 91-1 (quelqu'un a sauvé l'honneur) pour le Gulf FC. Les deux clubs avaient le même nombre de points au championnat et jouaient leur qualification à la différence de buts pour accéder à la première division.

La fédération sierra-léonaise de football a bien senti que quelque chose clochait et s'est fendu d'un communiqué indiquant que ces matchs étaient désormais sous enquête.

Mais comment expliquer une telle différence de score? Eh bien, selon les informations de la BBC, les deux matchs se sont déroulés en même temps, mais l'arbitre du match de Gulf a refusé de participer à la seconde mi-temps et a été remplacé. Il faut quand même souligner que les scores à la mi-temps étaient (seulement) de 7-1 et 2-0. Bon, on ne peut s'empêcher de faire un lien entre la mi-temps des équipes sierra-léonaises et celle de Beauvallon-sur-Oise de Claude Bernard Filoucelli (les Inconnus ci-dessous) qui connaît vraisemblablement les ficelles du métier.