Ces athlètes suisses prônent le véganisme: ses risques et avantages

Jonas Raess et Alina Sönning, cracks de l'athlétisme helvétique, sont convaincus des bienfaits d'une alimentation sans produits issus des animaux. Un médecin nous éclaire sur les obstacles et les bénéfices d'une telle nutrition.

Gabriel Vilares / ch media

Jonas Raess a établi deux nouveaux records de Suisse en 2022. Ceux du 5000 m et du 3000 m en salle. Et cet athlète de 29 ans a une particularité: contrairement à la grande majorité de ses concurrents, le Zurichois ne mange pas de viande, il est végan depuis un an et demi. En d'autres termes, il renonce à tous les aliments d'origine animale.

Ethique , écologie et mozzarella

Mais qu'arrive-t-il à un corps réglé sur environ 20 heures d'entraînement par semaine, quand le bilan énergétique n'est plus couvert que par une alimentation végétale? Raess explique qu'il n'a pas remarqué de variations dans ses performances. Mais il a constaté autre chose:

«J'ai rapidement senti que je devais manger davantage. La densité calorique n'était plus la même et j'ai perdu un peu de poids» Jonas Raess, coureur de fond

Marvin Grossmann confirme cette observation. Ce spécialiste en cardiologie, en médecine interne générale et en médecine du sport exerce à l'Hôpital universitaire de Zurich. Il précise qu'une alimentation végétalienne comprend souvent des aliments avec une teneur en fibres plus élevée, tout en ajoutant:

«Ces aliments présentent une densité énergétique plus faible et peuvent entraîner une plus grande sensation de satiété, ce qui favorise à son tour la perte de poids et également la stabilité du poids à long terme. Toutefois, les sportifs en particulier doivent veiller à consommer suffisamment d'énergie lors des efforts d'endurance.» Marvin Grossmann, médecin du sport

Deux aspects en particulier ont incité Jonas Raess à se convertir au véganisme: l'éthique et l'écologie. «Moi-même, je ne pourrais pas tuer un animal. Je me suis alors posé la question de base: "Pourquoi manger des animaux si je suis incapable les tuer?"»

Le coureur Jonas Raess détient un double record de Suisse. image: amanda Loman

Le Zurichois est tout à fait conscient que son empreinte écologique est loin d'être optimale en raison de son métier: il a un groupe d'entraînement en Amérique, des compétitions tout autour du globe et doit parfois prendre l'avion plusieurs fois en l'espace de quelques jours. Il essaie donc d'influencer ce qui est entre ses mains.

Lorsque le jeune homme de 29 ans a décidé de devenir végan, il est régulièrement tombé sur des produits qu'il ne pouvait plus utiliser. Ce n'était pas toujours évident. Par exemple, pour les gélules de vitamines enrobées de gélatine. Souvent, pour des raisons de coûts, les producteurs ont recours à la gélatine de bœuf. Mais Jonas Raess ne regrette pas son choix. La seule chose qu'il aimerait: une alternative plus savoureuse à la mozzarella.

Le Docteur Marvin Grossmann met en garde contre les risques de carences liées au véganisme. image: dr

Compensation obligatoire et bienfaits cardiaques

Le végétalisme n'est en principe ni sain ni malsain. C'est l'équilibre qui fait la différence, souligne Marvin Grossmann, le médecin et spécialiste en nutrition. Une alimentation végane mal composée comporte le risque d'une carence en certaines protéines, en vitamine D, en fer, en zinc, en calcium, en iode et surtout en vitamine B12. Du coup, c'est important de compenser avec des aliments riches et parfois aussi avec des compléments alimentaires. Un contrôle sanguin régulier permet de surveiller la situation.

Une mise en œuvre correcte d'un régime végan peut même avoir des effets secondaires positifs, comme l'explique Marvin Grossmann:

«Des études ont montré qu'une alimentation à base de plantes, en particulier lorsqu'elle est riche en aliments non transformés de haute qualité tels que les céréales complètes, les fruits, les légumes et les noix, est associée à un risque réduit de maladies cardiovasculaires, telles que l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux.» Marvin Grossmann

En principe, presque toute personne, qu'il s'agisse d'un sportif amateur ou professionnel, peut passer au véganisme. Une prudence particulière est toutefois de mise chez les enfants et les adolescents en phase de croissance, mais aussi chez les femmes pendant la grossesse et l'allaitement.

Durant ces phases, le risque de carence en nutriments est particulièrement élevé, explique Marvin Grossmann. Certes, le véganisme peut être adopté dans certains cas, mais il est conseillé de faire appel à un expert histoire d'éviter des problèmes de santé à long terme.

Voyages difficiles, menu enfant et Djokovic

Depuis huit ans déjà, Alina Sönning renonce aux produits d'origine animale. L'athlète de 22 ans détient le record suisse des moins de 23 ans sur 10 km.

«Pour moi, il y a de nombreux avantages pour la santé» Alina Sönning, coureuse de fond

D'une part, la coureuse de fond a constaté qu'elle pouvait se régénérer plus rapidement, d'autre part, le risque de blessure est moindre.

Alina Sönning, 22 ans, est végane depuis son adolescence. image: Leichtathletix.ch

Le véganisme aurait-il aussi des effets anti-inflammatoires? Marvin Grossmann relativise: «Les études menées ces dernières années n'ont pas permis de répondre définitivement à cette question. On a certes pu démontrer une réduction de certains marqueurs d'inflammation dans le sang grâce à une alimentation végétale, mais les effets à long terme sur l'organisme humain n'ont pas été clairement étudiés.»

La plupart des magasins d'alimentation suisses proposent désormais un choix varié de produits alimentaires végans. Le plus grand défi pour les deux sportifs professionnels se situe à l'étranger. Par exemple, lors de son récent séjour en Afrique du Sud, Alina Sönning a dû changer quelque peu ses plans. «Une de mes deux valises était pratiquement pleine de nourriture ou de produits de substitution», avoue-t-elle en souriant. Jonas Raess approuve en riant:

«Ça m'est arrivé de devoir manger le menu enfant, ce n'est pas un grand moment culinaire, mais c'est comme ça» Jonas Raess

Les deux coureurs de fond suisses n'entendent plus que rarement des remarques stupides sur leur alimentation. «Avec mes résultats, je fournis la meilleure réponse», se félicite le coureur de fond de 29 ans.

Novak Djokovic, star du tennis, est aussi végan. image: Alastair Grant/AP

Jonas Raess trouve important qu'il y ait des modèles qui prouvent que les meilleures performances sont possibles malgré ou justement grâce à une alimentation adaptée. Des grands sportifs comme Novak Djokovic ou Lewis Hamilton ne jurent que par le véganisme. Oui, l'athlète zurichois est convaincu de sa démarche. Il a déjà le prochain record suisse en tête, celui du 10 000 m.

