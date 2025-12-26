assez ensoleillé
Ski: Un ex-footballeur pro meurt dans un accident de télésiège

GROSSASPACH, GERMANY - AUGUST 02: Sebastian Hertner of Aue kicks the ball during the Third League match between SG Sonnenhof Grossaspach and Erzgebirge Aue at mechatronik Arena on August 2, 2015 in Gr ...
Sebastian Hertner a perdu la vie dans un accident de télésiège.Image: getty

Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski

L'ancien international espoirs allemand, Sebastian Hertner, est décédé à l'âge de 34 ans suite à un accident de télésiège.
26.12.2025, 11:4126.12.2025, 11:41

Le football allemand est en deuil. Formé à Stuttgart et notamment passé par Munich 1860, Darmstadt et le FC Erzgebirge Aue en Bundesliga 2, Sebastian Hertner est décédé le 20 décembre à l'âge de 34 ans, ont appris les médias allemands quelques jours plus tard, à l’approche immédiate des fêtes de fin d'année.

Les circonstances du décès de l'ex-défenseur sont tragiques. En vacances au Monténégro pour skier, Hertner se trouvait à bord d’un télésiège dans la station de Savin Kuk lorsqu'un accident est survenu.

DARMSTADT, GERMANY - JULY 17: Sebastian Hertner of SV Darmstadt 98 poses during the team presentation at Merck-Stadion am Boellenfalltor on July 17, 2019 in Darmstadt, Germany. (Photo by Simon Hofmann ...
Sebastian Hertner avec le maillot de Darmstadt.Image: getty

Selon le média local Pobjeda, une nacelle a cédé et percuté celle dans laquelle se trouvait l'ancien joueur. Sous la violence de l'impact, Sebastian Hertner a été éjecté et est tombé de 70 mètres. Il a perdu la vie quelques heures après sa chute.

Sa compagne de 30 ans, assise à ses côtés, n’a pas été projetée hors de la nacelle. Elle a toutefois été grièvement blessée et souffre d’une fracture ouverte du fémur ainsi que d’un traumatisme crânien.

La station de Savin Kuk vue du ciel.
La station de Savin Kuk vue du ciel.Image: Shutterstock

Trois autres personnes ont été concernées à distance par l’accident. Coincées dans les airs et exposées au froid, elles ont dû attendre plusieurs heures avant d’être secourues en raison de l’accès difficile à la zone. Elles n’ont cependant subi aucune blessure.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la défaillance technique et établir les éventuelles responsabilités. Le télésiège restera à l’arrêt le temps de la procédure.

Voici le nombre de blessés sur les pistes de ski et ce qu'ils coûtent

Bien qu’ayant quitté le football professionnel, Sebastian Hertner jouait encore à un niveau tout à fait respectable. Il portait cette année le maillot de l’ETSV Hambourg, en cinquième division allemande.

Ses différents clubs, notamment le VfB Stuttgart où il a évolué plusieurs saisons avec la réserve, lui ont rendu hommage dans des communiqués, tout comme Timo Hildebrand, visiblement proche du joueur.

Sebastian Hertner comptait près d’une vingtaine de sélections avec les équipes d’Allemagne U18 et U19.

(roc)

Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
