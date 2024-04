Adrian Lehmann est décédé après un infarctus du myocarde. Image: keystone

Le marathonien suisse Adrian Lehmann est décédé

Le Bernois Adrian Lehmann est décédé samedi soir des suites d'une crise cardiaque. Il avait 34 ans et rêvait de JO à Paris cet été.

Le marathonien bernois Adrian Lehmann est décédé samedi soir des suites de l'infarctus du myocarde dont il a été victime lors de sa préparation au marathon de Zurich. C'est ce que confirme Swiss Athletics.

L'athlète de 34 ans du LV Langenthal a pu être médicalement pris en charge et hospitalisé rapidement après son infarctus grâce aux secours d'urgence sur place et au bon fonctionnement de la chaîne de sauvetage. L'incident s'est produit jeudi dernier.

Mais, à l'hôpital, les conséquences de l'infarctus se sont révélées plus graves que prévu. «Malgré les meilleurs soins médicaux, Adrian n'a malheureusement pas pu être aidé. Il nous a quittés samedi soir et s'est endormi pour toujours», écrit la fédération nationale dans son communiqué.

«Nous sommes infiniment tristes et consternés par cette nouvelle. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à tous les amis d'Adrian et leur souhaitons beaucoup de force dans cette période difficile», s'émeut Christoph Seiler, président de Swiss Athletics.

Il y a un an, Adrian Lehmann avait établi son record personnel lors du marathon de Zurich en 2h11'44'' et s'était hissé à la sixième place du palmarès suisse de tous les temps. Lors de l'édition 2024 de ce dimanche, il voulait saisir à Zurich la chance, plutôt mince, de se qualifier pour le marathon olympique d'août à Paris. (abu/yog/sda)