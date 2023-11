Le «Game Winner» de Devin Booker a climatisé la mythique salle new-yorkaise. Image: keystone

Il éteint le Madison Square Garden à la dernière seconde

Devin Booker a donné la victoire aux Suns de Phoenix sur le parquet des Knicks de New York (113-116), après une action de grande classe en toute fin de match.

La rencontre de NBA - opposant New York à Phoenix dans la nuit de dimanche à lundi - a longtemps tourné à l'avantage des Suns, qui menaient de plus de dix points jusqu'à la moitié du troisième quart-temps. Les Knicks de New York se sont néanmoins réveillés en fin de match, offrant au public du Madison Square Garden l'espoir d'un braquage à l'américaine.

Il n'en sera finalement rien, puisque Devin Booker, auteur d'un match plein (28 points, 11 passes décisives, 5 rebonds), a pris ses responsabilités sur l'ultime possession des Suns. Alors que le score était de 113 partout, l'arrière de Phoenix a d'abord laissé tourner le chrono, pendant plus de 10 secondes. Il s'est ensuite appuyé sur son meneur de jeu Jordan Goodwin, pour éliminer son adversaire et s'offrir une fenêtre de tir derrière la ligne à trois points. Son «switch» à 1,7 seconde du terme de la rencontre a fait taire les «Defence» émanant des tribunes - il a surtout donné la victoire aux Suns 113-116.

Ce succès dans le money-time, sans Kevin Durant blessé au pied, permet aux Suns d'enchaîner une septième victoire consécutive. La franchise est actuellement troisième de la conférence ouest, avec un bilan de 11 matchs remportés et 6 défaites.