«Manque de respect»: Un fan a perturbé la course féminine

Désireux de se mesurer aux athlètes féminines, un coureur amateur a fait irruption dimanche dans le peloton de Liège-Bastogne-Liège femmes.

Il y en a des énergumènes le long des routes empruntées par les coureurs professionnels. Mais celui-ci est sans doute le champion toutes catégories de la bêtise.

L'homme dont on vous parle s'est discrètement immiscé dans le peloton de Liège-Bastogne-Liège femmes, course World Tour courue dimanche, et a d'abord pris la roue de Pauliena Rooijakkers, à l'attaque à un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée.

Le petit malin, porteur d'une tenue de l'équipe UAE Emirates, a ensuite gêné le relais que la Néerlandaise demandait à une coureuse de la Canyon-SRAM, avant de se porter à hauteur du duo, comme pour se mesurer aux athlètes féminines. Son baroud a pris fin après plusieurs centaines de mètres, lorsqu'un motard de l'organisation l'a forcé à mettre pied à terre et à s'arrêter.

Ce comportement irrespectueux a été vivement critiqué par de nombreux commentaires, à l'instar de ceux de France Télévisions. «Stupide», a pesté Nicolas Geay, appuyé par Laurent Jalabert: «Il aurait dû essayer de suivre Pogacar tout à l'heure (réd: dans la course masculine ayant précédé), ça l'aurait calmé».

La télévision britannique a elle évoqué une attitude «ridicule», alors que les internautes n'ont pas manqué d'épingler le trouble-fête, en le traitant de tous les noms d'oiseaux. L'homme n'a fort heureusement fait chuter aucune coureuse, lors d'une course remportée à la surprise générale par la Mauricienne Kim Le Court.

