Donovan Mitchell félicité par ses coéquipiers. Image: sda

Mitchell entre dans l'histoire en faisant exprès de rater un tir

Donovan Mitchell a inscrit 71 points contre Chicago, après une ruse géniale. Le basketteur de 26 ans surpasse des superstars de la NBA comme Michael Jordan ou LeBron James.

Niklas Helbling

Il reste 4,7 secondes avant la fin du temps réglementaire. Cleveland est mené 127 à 130 par Chicago. Tactiques, les Bulls provoquent intentionnellement une faute sur Donovan Mitchell, afin que la star n'ait pas la possibilité d'égaliser avec un tir à trois points (un de plus).

Mitchell s'avance donc sur la ligne de lancer franc, où il ne peut marquer que deux points. Au second lancer, cependant, il n'essaie même pas d'atteindre le panier. Au contraire, il frappe sur le panneau, saisit la balle au bond puis marque... un panier à deux points. C'est l'égalisation!

Il y a donc des prolongations, ce qui accouchera d'une performance historique. À ce stade, Mitchell totalise 58 points, une très bonne performance mais, très récemment, Luka Doncic, en a inscrit 60 pour Dallas. En prolongation, Mitchell est injouable. Il marque 13 des 15 points de Cleveland, menant son équipe à la victoire. Ses statistiques sont impressionnantes: 71 points, 11 passes décisives, 8 rebonds. C'est unique dans la longue histoire de la NBA: jamais un joueur n'avait marqué 70 points tout en adressant au moins 10 passes décisives au cours du même match.

Mieux que Jordan et LeBron

«C'est la meilleure performance à laquelle j'ai assisté en quinze ans de carrière», a déclaré son coéquipier Kevin Love après la rencontre. Love a pourtant joué avec LeBron James et Kyrie Irving, entre autres monstres du basket. Mais aucun d'entre eux n'a jamais obtenu autant de points dans un même match. Seuls trois professionnels de la NBA en ont marqué davantage que Mitchell lundi soir: Wilt Chamberlain (cinq fois entre 1961 et 1962), le seul basketteur à avoir atteint 100 points dans un match, Kobe Bryant (2006, 81 points) et David Thompson (1978, 73). Le score le plus élevé obtenu par la superstar Michael Jordan était de 69 points en 1990.

Tous les paniers de Mitchell lundi 👇 Vidéo: YouTube/NBA

Pas étonnant que l'entraîneur JB Bickerstaff ait évoqué «l'une des plus grandes performances de l'histoire de ce sport». Mitchell, en revanche, ne savait pas trop quoi dire: «Je suis sans voix, pour être honnête. Être dans le livre des records avec des gars comme Wilt est vraiment époustouflant.» Il se disait particulièrement heureux d'avoir pu aider son équipe à gagner de cette manière, en rattrapant un retard de 21 points.

Un bonheur que partage Bickerstaff: «Donovan ne s'est jamais placé au-dessus de l'équipe. Comment ne pas aimer un gars comme ça?» Mitchell, repêché en treizième position par les Utah Jazz en 2017, a été échangé à Cleveland au cours de l'été dernier. Dans ce deal, les Cavs ont concédé plusieurs joueurs et choix de repêchage. Ils espéraient greffer un joueur expérimenté à la jeune garde emmenée par Darius Garland et Evan Mobley. Ce choix paraît extrêmement judicieux jusqu'ici.

Avec 24 victoires pour seulement 14 défaites, Cleveland est aujourd'hui quatrième de la Conférence Est. Pas seulement, mais surtout grâce à Mitchell, qui établit de nouveaux records en carrière dans plusieurs catégories. Il compte 28 points par match en moyenne et réussit ses coups mieux que jamais. Pour atteindre ce niveau, il s'est préparé sans relâche pendant l'été. Il ne savait pas encore qu'il jouerait à Cleveland. Comme l'écrit l'expert de la NBA Brian Windhorst, il s'est entraîné plus dur que jamais, multipliant les sprints chaque jour même sous les 40 degrés de Miami.

C'est sans doute pour cette raison qu'il fut le premier à jaillir sur le rebond à quelques secondes de la fin du match contre Chicago, rendant possible sa statistique record. Au final, il reconnaît tout de même: «J'ai toujours cru que je pouvais être l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. Je me suis forcé à le devenir.»