Vous ne devinerez jamais combien gagne une mascotte d'une équipe NBA

Il fait bon être chauffeur de salle dans la prestigieuse ligue de basketball. La preuve avec le salaire ahurissant de celui des Denver Nuggets.

Vous voulez devenir très riche tout en ayant un job pas comme les autres? On a ce qu'il vous faut: devenez mascotte d'une équipe de NBA!

Et si vous avez le choix, optez pour les Nuggets de Denver, qui disputent actuellement leur première finale dans la prestigieuse ligue de basketball nord-américaine face à Miami (victoire de Denver 104-93 dans le premier acte jeudi). Et pour cause: la mascotte de la franchise du Colorado, «Rocky The Mountain Lion» (en français: Rocky, le lion des montagnes) touche un salaire annuel de... 625 000 dollars, soit environ 570 000 francs suisses! Mensuellement, ça fait un peu plus de 47 000 francs. C'est ce que relatent le site Konbini et plusieurs médias aux Etats-Unis.

Mais attention: il ne suffit pas d'enfiler le costume de ce puma aux traits enfantins et faire des câlins aux spectateurs pour s'en mettre plein les poches. Il vous faudra quand même quelques compétences de gymnaste et basketteur à inscrire sur votre CV. Car Rocky n'est pas une mascotte comme les autres: lors des matchs des Nuggets, il multiplie les exploits ballon en mains et les cascades. Exemples: marquer un panier avec un tir dans le dos depuis le milieu du terrain, le tout perché sur une échelle d'une dizaine de mètres de hauteur; dunker après avoir sauter sur un trampoline ou encore descendre les escaliers des gradins sur un chariot tête la première.

Tout ça demande aussi forcément un peu de courage, parce que oui, les risques de se faire très mal existent: Raptor, la mascotte de Toronto, s'est par exemple rompu le tendon d'Achille en effectuant un saut périlleux. Bango the Buck (Milwaukee) a, lui, dû subir trois opérations après s'être déchiré des ligaments à la cheville.

Le best of des frasques de Rocky 📺 Vidéo: YouTube/Kenn Solomon

Si vous ne vous sentez pas encore apte à tenter ces acrobaties, rassurez-vous: il existe des camps de mascotte aux Etats-Unis pour peaufiner votre technique. Et, dans d'autres équipes de NBA, les exigences sportives sont moins grandes qu'à Denver. Mais, forcément, vous y gagnerez moins d'argent: Rocky le lion des montagnes a un salaire dix fois supérieur à la moyenne de ses confrères de la ligue.

Après, avec environ 5000 francs suisses mensuels, vous avez quand même de quoi débuter votre rêve américain. Un conseil toutefois si vous êtes intéressé par ce job: commencez à aller faire quelques saunas, histoire de vous habituer un peu. Parce que ça doit sacrément chauffer sous ces déguisements! (yog)