Best of Sport

Pour faire du bien à la tête, voici le cahier sport de watson

Chaque dimanche matin, accompagnez votre brunch avec notre sélection magazine. Cette semaine: les problèmes insolubles du hockey suisse, un concours de beauté et des mâles alphas qui craquent.

Team watson Suivez-moi

La crise de trop?

Coupe Spengler annulée à la dernière minute. Cinq clubs en quarantaine (série en cours). Championnat tronqué, menacé, faussé. Et voilà encore les JO qui arrivent... Au casse-tête des matchs à caser s'ajoute l'angoisse de ne plus pouvoir en organiser, et donc de perdre beaucoup d'argent, cette saison encore.

Oh mon logo 🎵

Depuis le 25 décembre, une nouvelle compétition cartonne sur Twitter: l'élection du plus beau logo du football suisse. Et comme en Coupe, dans cette compétition, David bat souvent Goliath.

Chute de pression

Fin septembre à Zermatt, beau temps, belle neige. Quoique: ce jour-là, la piste est un peu trop molle; mais rien de grave. En vraie bosseuse, Corinne Suter profite au maximum de ses séances d'entraînement. Elle dévale la pente à 100 km/h. Tout à coup, la faute de carre. Puis la chute. Elle raconte comment ce moment a agi comme un déclic.

CC comme on ne l'avait presque jamais vu

Il a suffi de quelques notes de «J'ai oublié de vivre» pour provoquer une fêlure, et libérer des larmes dont la signification profonde reste à interpréter. En deux jours avec l'humoriste Yann Lambiel, Christian Constantin a fait du surf, de la boxe et des raviolis. Mais à la fin, il n'avait plus la force de faire le malin.

Del Curto en a vraiment assez

Le «Sorcier» a passé 22 ans (!) sur le banc du HC Davos, à gesticuler comme un dingue et passer du AC/DC à plein tube. Exténué, il a tiré la prise. Il ne regarde presque plus de hockey à la télévision et ne reprendrait une équipe pour rien au monde. Il s'en est ouvert auprès de Kevin Schläpfer (51 ans), autre figure mythique du hockey suisse, au cours d'une conversation sans filtre.