La police bernoise tire des balles en caoutchouc sur des supporters de Gottéron

Le 7 janvier, une soixantaine de supporters des Zurich Lions, soutenus par un groupe d'alliés du SC Freiburg (Allemagne), sont descendus dans le centre-ville de Rapperswil après le match dans le but d'en découdre avec les fans de l'équipe adverse. Les forces de l'ordre ont pu empêcher la bagarre mais pas l'envoi de pétards et d'engins pyrotechniques par les énergumènes zurichois contre la police. Cette dernière avait mobilisé plusieurs dizaines d'hommes jusque tard dans la nuit. (ats/team watson)

Les plus jeunes hooligans d'aujourd'hui ont à peine 10 ans

Plusieurs incidents de ce genre ont eu lieu cet hiver dans le hockey suisse, à des degrés divers. En octobre dernier, des bagarres entre supporters de Genève Servette... et du FC Servette ont nécessité l'intervention énergique de la police.

Des supporters fribourgeois ont ensuite tenté de forcer un barrage de police et lancé des pierres sur les forces de l'ordre , «endommageant entre autres des véhicules de police». C'est à ce moment-là que la police bernoise a fait usage de balles en caoutchouc.

Pendant le match, des provocations verbales avaient déjà eu lieu de manière répétée entre des supporters locaux et des supporters du secteur visiteur, comme c'est l'usage. Selon la police bernoise, «un attroupement de nombreux supporters visiteurs» s'est ensuite rassemblé à l'extérieur du stade, probablement pour en découdre.

