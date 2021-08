Sport

Les 3 dangers de la course à pied en plein air et des pistes de solution



Les 3 dangers de la course à pied en plein air

J'adore le jogging. Dès que les températures le permettent, je troque le tapis de course (ben oui, je ne suis guère résistante aux intempéries) pour les sentiers des forêts et autres prairies. Cela s'accompagne aussi de dangers auxquels on ne pense pas vraiment lorsque l'on court à l'intérieur.



Danger no1: le style de course

Ok, j'avais de la musique dans les oreilles et mon esprit était probablement ailleurs. Bref, j'ai trébuché sur une racine sur un chemin forestier. Bien sûr, j'ai eu le réflexe de mettre mes mains dans ma chute. Ça fait un peu mal, mais rien de grave. Une fois rentrée chez moi, j'ai réalisé en regardant dans le miroir pourquoi les personnes que j'ai croisées en continuant mon jogging m'avait regardée comme une zombie: parce que j'en avais l'air. Du sang avait coulé partout où mes paumes ensanglantées avaient touché mon visage.



Aujourd'hui, je sais que ma chute n'était pas seulement due à mon manque de concentration, mais aussi à mon style de course. Voici donc les conseils de différents experts:

Tout d'abord, il n'existe pas de style de course parfait. Il est conseillé de placer le pied le plus près possible du corps – donc éviter les trop grandes enjambées – et de courir avec le dos aussi droit que possible. La meilleure chose à faire est de trotter un peu devant le miroir et de voir de quoi vous avez l'air. Un autre conseil d'expert: s'imaginer que l'on grimpe sur des objets afin de pouvoir soulever ses pieds correctement. Cela m'aurait servi de le savoir plus tôt.​

Danger no2: les chiens

Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait pour (apparemment) le provoquer à ce point, je l'ai seulement vu arriver du coin de l'œil. C'était un chien noir de taille moyenne. Il a sauté sur moi, m'a mordue au poignet, mais n'a heureusement attrapé que la manche de ma veste d'entraînement. Son propriétaire – qui ne l'avait pas tenu en laisse malgré l'obligation de le faire – a prononcé le classique: «Il veut juste jouer.» J'étais trop sous le choc pour entamer une discussion (qui aurait été inutile de toute façon) et j'ai continué ma route.



Le jogging et les chiens: un sujet très sensible. Je rencontre souvent des joggeurs qui s'en prennent aux propriétaires de chiens, et vice versa. J'adore les chiens, et de temps en temps, je sors un «Aww, il est trop mignon» de ma bouche pendant mon jogging. Mais je trouve aussi que c'est plutôt pas cool de voir un chien non tenu en laisse devant moi, qui s'agite surexcité dans toutes les directions, et que son maître ne fait attention ni à moi ni au chien. Voici donc les conseils des experts canins:

Attirer l'attention sur soi lorsque l'on approche; celle du propriétaire, pas du chien! Un simple «bonjour» suffit. Les propriétaires de chiens ayant un peu de jugeote rappelleront leur chien vers eux.



Si possible, éviter le chien en laissant une bonne distance autour de lui. Tout comme les humains, les chiens ont leur zone de confort , qu'il faut au maximum éviter d'envahir.​

, qu'il faut au maximum éviter d'envahir.​ Ne pas fixer le chien dans les yeux. Plus facile à dire qu'à faire, surtout si l'on a un grand respect pour les animaux. Mais le chien pourrait se sentir provoqué ou invité à jouer. Si on l'ignore, il fera généralement de même.​

Danger no3: son propre corps

Cela m'arrive encore et toujours, même si je devrais être mieux informée maintenant. Soudain, une douleur aiguë venue de nulle part me frappe sous la cage thoracique. Le fameux point de côté. On ne sait pas exactement comment il apparaît. Mais il est probable qu'il soit dû à une mauvaise circulation sanguine et à un faible apport d'oxygène au niveau du diaphragme. Le mouvement de la course provoque des tensions dans le corps, ce qui peut également déclencher des crampes dans le diaphragme. Voici donc comment éviter le point de côté:​

S'échauffer. Cela permet non seulement de préparer les muscles à l'effort à venir, mais aussi de bien respirer. Car une respiration régulière est essentielle pour éviter le point de côté.



Cela permet non seulement de préparer les muscles à l'effort à venir, mais aussi de bien respirer. Car une respiration régulière est essentielle pour éviter le point de côté. Démarrer lentement et augmenter petit à petit le rythme. Ainsi, on ne surmène pas son corps dès le départ et la respiration a le temps de s'adapter.

Et pour vous aider en cas de point de côté:

Rester immobile, debout, pendant un moment. Appuyer sa main sur la zone douloureuse – cela soulage la pression – et respirer profondément. Quelques exercices d'étirement peuvent également aider. Puis recommencer à marcher très lentement en faisant attention à sa respiration.



Et vous, qu'avez-vous vécu durant votre jogging? Comment faites-vous pour gérer les chiens, ou comment gérez-vous les joggeurs en tant que propriétaire de chien? Et quels conseils avez-vous pour moi? Dites-le nous dans les commentaires!

A propos de l'auteure: Sandra Casalini écrit sur à peu près tout ce qui touche à son quotidien – avec une franchise toujours sans pitié et beaucoup d'auto-ironie. C'est d'ailleurs la tonalité de son blog «Rund um Gsund» («autour de la santé»), qui paraît une semaine sur deux sur watson. L'approche de Sandra en matière de santé est la même que celle qu'elle a adoptée pour élever ses enfants: elle n'est pas experte mais elle s'en sort plutôt bien dans les deux. Parfois avec de l'aide, parfois sans.



Les textes de Sandra Casalini sont régulièrement publiés dans le magazine pour parents «Fritz und Fränzi» et dans la «Schweizer Illustrierte». Elle donne également un aperçu hebdomadaire de sa vie avec des ados sur le blog de la «Schweizer Illustrierte» intitulé «Der ganz normale Wahnsinn» («La folie ordinaire»).



