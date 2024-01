De la pluie en lieu et place de la neige: une habitude à Oberhof. Image: keystone

Commentaire

Il est temps d’abandonner la Mecque du biathlon

La Coupe du monde de biathlon fait étape cette semaine à Oberhof en Allemagne. Le lieu est mythique mais il n'a plus sa place dans le calendrier.

Plus de «Sport»

Les souvenirs des Championnats du monde de biathlon 2023 à Oberhof sont encore proches. Comment ne pas oublier la domination du Norvégien Johannes Thingnes Bø? Et ce titre à domicile de l'Allemande Denise Herrmann-Wick, à quelques jours de sa retraite sportive? Der Zug hat keine Bremse, devenu de manière invraisemblable l'hymne de la compétition, résonne encore.

Les Mondiaux à Oberhof avaient ce petit quelque chose en plus. L'événement se tenait sur un lieu emblématique de la Coupe de monde. Un endroit chargé d'histoire, que l'on surnomme tendrement la Mecque du biathlon, grâce à son stade à ciel ouvert perdu dans les grands sapins noirs. Le coin est apprécié des connaisseurs - tous s'y rendent en nombre à chaque début d'année.

L'Arena am Rennsteig d'Oberhof est passée de 25'000 à 28'000 personnes rien que pour l'organisation des derniers Championnats du monde. Image: keystone

Aujourd'hui, la fête est pourtant terminée. Les images qui nous parviennent du Land de Thuringe nous rappellent à quel point Oberhof a toujours été un site compliqué. Le vent, le brouillard et la pluie n'épargnent que très rarement les biathlètes de ce côté-ci de l'Allemagne. Pas si étonnant donc que le sprint masculin - prévu ce jeudi - ait été repoussé à vendredi «en raison de la douceur des températures actuelles, de la pluie et des vents forts».

La piste d'Oberhof lorsqu'il n'a pas neigé. Image: keystone

La neige artificielle est devenue la norme au centre de l'Allemagne, sur un site qui «culmine» à 800 mètres d'altitude. Certes, d'autres étapes font parfois usage de neige de culture: nous pensons par exemple au Grand Bornand en France. A Oberhof en revanche, nous avons fini par nous habituer à ce long serpent blanc, qui déambule chaque année ou presque dans la forêt de Thuringe.

Mais la neige artificielle ne suffit pas à tout résoudre. Surtout dans les conditions qui touchent actuellement la région. La piste sur laquelle évoluent les athlètes à l'entraînement, du moins une partie, est indigne de la Coupe du monde. Quid des «petites nations», qui ne disposent pas de camion de fartage et ne trouveront pas la solution pour glisser efficacement sur une neige ocre et gorgée d'eau, si les épreuves sont maintenues? Pensons d'abord aux athlètes, qui se préparent durant des mois et se retrouvent ici à Oberhof, alors qu'à Antholz en Italie, les conditions sont parfaites, comme souvent à cette période de l'année.

Malgré l'histoire qui entoure le lieu, malgré les souvenirs encore frais dans nos mémoires, nous sommes en droit de nous demander à quoi bon. A quoi bon persister, à quoi bon revenir d'année en année? Ces conditions difficiles qui rendent l'étape particulière et faisaient même autrefois son charme, nous ne voulons plus les revoir.

La télévision allemande (qui apporte les meilleures audiences) et les principaux sponsors (allemands eux aussi) regardent certainement les choses d'une manière différente. Et nous les comprenons. Eux souhaitent conserver deux étapes de Coupe du monde outre-Rhin chaque saison, dont celle d'Oberhof, qui attire les foules. Or le circuit mondial pourrait très bien faire escale à deux reprises à Ruhpolding, l'autre Mecque du biathlon. Certes, la ville bavaroise est située plus bas encore en altitude qu'Oberhof. Elle doit aussi faire face au manque de neige de temps à autre. Mais les conditions y sont globalement meilleures.

Retirer Oberhof du calendrier n'aurait pas qu'un impact sur les finances de l'Union internationale de biathlon (IBU). Il y a également à perdre au niveau local. Le signal envoyé ne serait pas satisfaisant, surtout que l'on retrouve dans ce complexe de sports d'hiver, développé à l'époque de la RDA, une piste de luge artificielle et le célèbre tunnel à ski, long de près de deux kilomètres. Sachant le coût des travaux pour rénover l'arène de biathlon (29,8 millions d’euros), le site ne devrait pas être rayé de la carte de sitôt.

Le fameux tunnel d'Oberhof. Image: keystone

L'IBU serait néanmoins bien inspirée de revoir sa programmation à l'avenir. Peut-être est-il temps de favoriser les étapes en altitude (Antholz, Lenzerheide, Hochfilzen) et celles en Scandinavie (Holmenkollen, Östersund, Kontiolahti), quitte à y rester plus longtemps. Peut-être faudrait-il gagner en flexibilité, pour se rendre à Oberhof que lorsque la neige est au rendez-vous. Ce ne sont bien sûr que des idées.

La Thuringe, surnommée le «cœur vert de l'Allemagne», n'a plus rien de blanc. La situation nous prouve une fois de plus que le ski en moyenne montagne - là où l'on pratique pourtant volontiers les disciplines nordiques - est appelé à disparaître. Comme ces stations à basse altitude qui se réinventent, le biathlon doit évoluer, pour ne plus proposer les images désolantes de cette semaine. Qu'il s'adapte à son temps avant que le ski-roues ne devienne la norme.