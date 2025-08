Le Parc Saint-Jacques de Bâle figurera dans le jeu EA Sports FC 26. image: getty/instagram

Le foot suisse va vivre une grande première

Deux stades de Super League figureront dans le nouveau jeu vidéo EA Sports FC 26, qui sort le 26 septembre.

Depuis plusieurs années, les fans des clubs suisses de football peuvent choisir de jouer avec leur équipe favorite dans le légendaire jeu vidéo EA Sports FC (anciennement FIFA). Notre Super League est en effet l'un des championnats récurrents du jeu, dont sort chaque année une nouvelle édition.

Mais ces supporters pouvaient ressentir une petite frustration à cause d'un manque de réalisme, puisque leur club évoluait à domicile dans des stades fictifs, au contraire de beaucoup d'autres équipes (prestigieuses, généralement) dont les arènes étaient, elles, modélisées. Et franchement, quand on peut jouer dans son vrai stade, ça augmente sacrément le plaisir!

Les fans du FC Bâle et de Young Boys n'auront plus cette frustration dès le 26 septembre prochain, date de sortie du nouvel opus, EA Sports FC 26 (disponible sur plusieurs consoles, dont les PC, la PS5 et les Xbox Series). Et pour cause: le Parc Saint-Jacques (Bâle) et le Wankdorf (Berne) figureront désormais dans le jeu.

C'est ce que font savoir plusieurs sources fiables et proches d'EA Sports (l'entreprise américaine qui produit le jeu), comme le relate So Foot. Et c'est donc une première pour une arène suisse!

Le Parc Saint-Jacques (Bâle) L'antre du FC Bâle, inauguré en 2001 et qui peut contenir 38 512 spectateurs. image: getty

Le Wankdorf (Berne) Le domicile de Young Boys, inauguré en 2005 et qui peut contenir 31 500 spectateurs. Image: Shutterstock

Il n'y a rien d'étonnant à ce que cet honneur revienne au Parc Saint-Jacques (38 512 places, inauguré en 2001) et au Wankdorf (31 500 places, inauguré en 2005): ce sont les deux plus grands stades du pays et, surtout, ceux qui ont été le plus en vue sur la scène internationale ces dernières années, grâce notamment aux parcours du FC Bâle et d'YB en Ligue des champions.

En plus des deux enceintes helvétiques, huit autres nouveaux stades serviront de décor aux matchs dans EA Sports FC 26. Parmi eux, il y a par exemple l'Allianz Arena de Munich (l'antre du Bayern), le mythique stade Diego Armando Maradona de Naples ou encore l'enceinte toute neuve d'Everton, qui sera inaugurée ce samedi contre la Roma.

La liste complète des dix nouveaux stades image: capture d'écran x

Les fans des autres clubs suisses doivent eux aussi rêver que leur arène fétiche soit un jour représentée dans le jeu vidéo le plus célèbre du football. Pour ça, leur équipe de cœur devra réaliser des exploits ces prochaines saisons. Non pas manette en main dans le canapé, mais bien sur le vrai terrain.