Virgil Van Dijk n'a que peu goûté à l'arrivée intempestive d'un supporter voulant un selfie. Image: twitter

Le selfie, fléau pour les joueurs et égocentrisme extrême des fans

Il aura fallu qu'un staff du Ghana vienne se coller à Heung Min Son, en pleurs dans la foulée d'une défaite, pour raviver le fléau du selfie. Des joueurs qui sont devenus des proies qu'il faut immortaliser à tout prix.

Jean-Louis Hezine expliquait lors de l'émission «Le Masque et la Plume», que les réseaux sociaux étaient «le cimetière de l'intime». Si Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Facebook ont rendu la vie privée quasi publique pour de nombreuses personnes (donnant lieu par ailleurs au pire métier: influenceur), le selfie est devenu le cimetière du respect. Ou simplement, un reflet d'un égocentrisme exacerbé.

En première ligne de cette obsession du soi, les footballeurs sont devenus des dommages collatéraux. Ils sont désormais des cibles mouvantes et désirées par des aficionados qui veulent accrocher à leur tableau de chasse ces superstars du ballon rond. Et dans cette chasse à l'autographe moderne, les joueurs se retrouvent démunis, en devenant même agressifs à force d'être harcelés pour un cliché.

Définition du respect dans la défaite. twitter

Le dernier exemple en date est ce match de poule entre le Ghana et la Corée du Sud. La sélection africaine passe l'épaule (3-2 pour le Ghana) et Heung Min Son, les larmes de crocodile et les mains sur le visage, voit un homme de l'encadrement du Ghana venir se coller à lui pour arracher sa photo souvenir.

Honteux jusqu'au bout des ongles: le respect est bel et bien mort. Les réseaux sociaux ont engendré les débordements du selfie et le grand n'importe quoi de la race humaine. Le supporter moyen est hypnotisé par son autocliché en bonne compagnie, piétinant les règles du savoir-vivre.

Les joueurs, eux, face au tribunal des réseaux, n'ont pas le droit de montrer un brin d'agressivité. Sinon, la broyeuse incessante des internautes ne vous ratera pas. Virgil Van Dijk, critiqué pour avoir repoussé un fan du selfie, a goûté aux critiques enflammées (ou empoisonnées) sur Twitter alors qu'il donnait une interview en direct. Le joueur aurait dû accepter cette intrusion et respecter un supporter...irrespectueux.

Gamins hystériques et joueurs à cran

Ces mêmes supporters sont devenus pires que des paparazzis lancés aux trousses des stars hollywoodiennes. Sauf que le pseudo supporter n'est pas là pour gagner sa croûte, mais bien pour satisfaire sa soif d'autocentrisme.

A la sortie du Camp des Loges, le fief des étoiles du Paris Saint-Germain, les joueurs sont les proies de jeunes supporters qui s'immortalisent aux côtés de leurs idoles, tapant sur la vitre des voitures sans la moindre gêne. Les joueurs cherchent à garder leur calme, à dialoguer avec des gamins hystériques. Difficile à gérer une horde de vilains garnements en mode chasse.

Et parfois ça dérape. L'exemple de Samuel Umtiti, en décembre 2021, alors joueur au Barça, a prouvé les limites dépassées, voire piétinées par des imbéciles heureux. Hors de lui (et de sa voiture), il invective de jeunes hommes sans le moindre remord, le natel dégainé et paré à mitrailler.

Exister à travers son joueur fétiche

Si le selfie est perçu comme une manière de contrôler son image, il est également une expression des plus narcissiques pour se sentir «vivant» à côté des stars du ballon rond. Exhiber sa pêche aux autographes et pouvoir mettre son trophée dans sa vitrine qui n'attend qu'à être gonflée de «j'aime».

Des fanboys en viennent même à interrompre des matchs pour arracher un selfie en compagnie d'un footballeur. En 2014, Stephan El Shaarawy a eu la (mauvaise) surprise de voir un énergumène détaler avec son téléphone.

La course aux selfies, poussée à son paroxysme, a enfermé le supporter dans son propre monde où ses posters placardés dans sa chambre deviennent réels, avec son visage en plus.

Cette culture est bien ancrée dans les nouvelles générations, elle participe à une incontestable preuve d'amour pour soi-même, et non du joueur. C'est dans le même registre «de regardez avec qui JE suis» et non une expression d'un passionné pour son joueur favori. La passion du «je» qui ne peut que s'éprouver à travers cette manie de retourner l'objectif sur soi.

Pour le supporter, son téléphone se transmue tel un fusil pour photographier les Ronaldo, les Messi et autre Salah, pour montrer et compléter les têtes connues à côté de la sienne, dans une galerie photos en forme de nuage numérique. Ensuite, il peut étrenner ses trophées dans sa vitrine virtuelle et se nourrir du consensus et du regard des autres.