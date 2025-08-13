Fin de course complètement folle en finale du 10 000 m

Maria Ermakova est devenue ce week-end championne de Russie U23 du 10 000 mètres, non sans une grosse frayeur dans le dernier tour.

Elle a survolé le 10 000 mètres des championnats U23 de Russie. Loin devant ses adversaires, elle ne luttait plus que contre le chronomètre, dans l’espoir de battre le record national de sa catégorie.

Bref, Maria Ermakova avait course gagnée – la première place ne pouvait plus lui échapper. Et pourtant, la jeune Russe a bien failli tout perdre.

Sa quête de record en grand championnat l’a poussée à aller trop loin, au point de complètement craquer dans les derniers hectomètres. De son propre aveu, elle ne se souvient même plus du dernier tour.

Les jambes lourdes et tétanisées, Ermakova a parcouru à allure réduite les derniers mètres qui la séparaient de la ligne d’arrivée, se faisant doubler par des concurrentes à qui elle avait pourtant pris un tour. Et à quelques mètres du but, elle s’est effondrée sur le tartan, éprouvant d'énormes difficultés à se relever sous les yeux du public de Kazan médusé.

Heureusement pour elle, Maria Ermakova a réussi à se remettre sur pied sans aide extérieure: toute assistance lui aurait coûté la disqualification. Elle a franchi la ligne d’arrivée en tête, avant de s’effondrer de nouveau et d’être raccompagnée en fauteuil roulant.

Malgré cette mésaventure, Ermakova a établi son record personnel sur la distance et a relégué sa première poursuivante, Albina Gadelshina, à plus de 45 secondes. Preuve qu’il lui restait, malgré tout, encore de la marge.

