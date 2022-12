Les Anglais ont quitté la pelouse avec des taches d'un vert éclatant (cf les fesses de Grealish, No 7, ou les chaussettes d'Harry Kane, No 9).

Les Anglais accusent le Qatar de peindre ses pelouses

Les joueurs anglais se sont plaints d'étranges taches vertes sur leurs équipements. La Fifa assure que les colorants ne sont utilisées que pour les zones d'échauffement.

Team watson Suivez-moi

Les Anglais possèdent les meilleurs jardiniers du monde, à tout le moins dans le football. Quand ils disent qu'un gazon n'est pas sain, ils sont écoutés comme un épidémiologiste en plein Covid.

Or les joueurs anglais sont sortis de leur huitième de finale contre le Sénégal avec des traces suspectes, d'autant plus visibles que leurs maillots sont blancs et d'autant plus étranges que leur domination n'a pas trainé (3-0). Selon le Daily Mail, Luke Shaw, Harry Kane et le gardien Jordan Pickford en étaient recouverts.

Luke Shaw a le ventre couvert de taches vertes (on ne parle pas du No 15).

Ces taches étaient d'un vert particulièrement éclatant et d'une ampleur relativement inhabituelle. Les Anglais en concluent que le Qatar cache les imperfections de ses pelouses à renfort de colorants.

Le procédé est bien connu. Il est notamment utilisé sur le green d'Augusta, temple américain du golf. D'aucuns soupçonnent le Qatar d'avoir déversé plusieurs kilos de peinture sur ses pelouses, mais la Fifa nie farouchement: seules les zones d'échauffement sont «rebletzées» avec de la peinture verte.