«J'ai entendu parler des règles et j'étais choquée. Le code vestimentaire interdit de montrer les épaules, les genoux, le ventre et tout le reste et je me suis dit 'Oh mon Dieu, je n'ai même pas les vêtements pour couvrir tout ça'. J'étais très en colère parce que si je ne suis pas musulmane et si nous, en Europe, respectons le hijab et le niqab, je pense qu'ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion et, au final, je porte des robes et des bikinis parce que je suis une catholique croate qui est ici pour la Coupe du monde.»