Un mot de la VAR à l'arbitre lors de Barcelone-Real fait scandale

Le Barça a remporté le Clasico face au Real Madrid dimanche (4-3) et file vers le titre en Liga. Un dialogue entre l'arbitre et ses collègues de l'assistance vidéo crée un tollé chez les fans catalans.

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dimanche, a offert un superbe spectacle. Il y a notamment eu un triplé du Madrilène Kylian Mbappé et les prouesses techniques des Barcelonais Lamine Yamal et Raphinha.

Au final, c'est le Barça – pourtant mené 2-0 dès la 14e minute – qui s'est imposé (4-3) et file vers le titre. Au classement de la Liga, les Catalans ont désormais sept points d'avance sur leur victime du jour (2e), à trois journées de la fin.

Raphinha (à gauche) et Lamine Yamal ont brillé lors du Clasico, remporté 4-3. image: Keystone

Lors de ce derby, il y a aussi eu plusieurs scènes litigieuses. Parmi elles, celle de la 95e minute, où l'arbitre a finalement annulé le 5-3 marqué par Fermin Lopez, après avoir consulté la vidéo (VAR). La raison? Une faute de main du Barcelonais, qui avait récupéré le ballon après un duel gagné et avait trompé le gardien madrilène, Thibaut Courtois, d'un tir puissant.

La fédération espagnole de football (RFEF) a publié sur les réseaux sociaux une vidéo avec les audios du dialogue entre les arbitres VAR et l'arbitre central, qui a amené ce dernier – Alejandro José Hernandez Hernandez, de son nom – a annulé ce goal du Barça. Et autant dire que ce dialogue fait scandale au sein de la presse catalane et des fans blaugrana.

Comme le relève RMC Sport, on y entend «une personne exprimer un certain soulagement à la vue d’une faute de main de l’attaquant catalan». Cette personne reste non identifiée, mais elle est forcément liée à l'arbitrage de cette rencontre puisqu'il s'agit d'enregistrements audio officiels de la fédération...

C'est tout d'abord le responsable VAR qui appelle l'arbitre central pour lui signifier une main de Fermin Lopez: «Ecoute-moi, Alex. On vient de détecter une main, d'accord? Viens la voir, s'il te plaît.»

L'observation de la VAR est bonne: il y a effectivement une faute de main du Barcelonais, et il est donc logique d'annuler le but. Arrivent ensuite ces deux mots en espagnol «menos mal» (qu'on peut traduire par «tant mieux» ou «Dieu merci») – à 00:36 dans la vidéo ci-dessus – qui créent le scandale, puisqu'ils sont ceux d'un officiel qui semble exprimer son soulagement de voir une faute de main catalane (et donc l'annulation du but):

«Avec la hauteur (de la main), tant mieux (menos mal en espagnol). Oui, oui, absolument»

Et comme si ce «tant mieux» ne suffisait pas à révolter les fans du FC Barcelone, le passage en question est le seul qui n'a pas été sous-titré dans la vidéo de la fédération espagnole...

Cette polémique liée à l'arbitrage s'ajoute à une liste déjà très longue en Espagne. Fin avril, avant la finale de Coupe du Roi (perdue contre Barcelone), la chaîne TV officielle du Real Madrid avait diffusé une compilation des nombreuses décisions défavorables au club madrilène, selon elle, de l'arbitre du match. Dimanche avant le Clasico, elle a fait exactement pareil avec Alejandro José Hernandez Hernandez, histoire de lui mettre un gros coup de pression.

Ce dialogue polémique entre l'homme en noir et la VAR va assurément encore faire beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées. (yog)