Coupe du monde 2022: Tout savoir l'équipe d'Espagne qui ira au Qatar

Pas de doute, les Espagnols sous la houlette de l'entraîneur Luis Enrique sont en forme. Depuis octobre 2021, l'équipe nationale espagnole n'a perdu qu'une seule fois, fin septembre contre la Suisse. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les Espagnols n'ont rien laissé passer. En huit matches, ils ont remporté six victoires, un match nul et une seule défaite. En Ligue des Nations, les Espagnols occupaient également la première place après six journées.

La «Roja» a de grands projets pour la Coupe du monde 2022. Et les signes avant-coureurs sont bons. En tout cas, on veut faire mieux qu'en Russie en 2018, où les Espagnols s'étaient arrêtés en huitièmes de finale.

Une demande en mariage en plein match tourne mal

Après avoir marqué, un footballeur biélorusse a voulu demander la main de sa fiancée. Mais un homme s'est vigoureusement opposé à leur union.

C'était un message d'amour et de paix comme de nombreux Biélorusses en ont forcément besoin, mais rien n'est simple en ce moment. A la 85e minute du match entre FK Smarhon et FK Volant Pinsk, Vladislav Shubovich a voulu célébré deux événements en même temps: son but et son union.