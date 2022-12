Fernando Santos, entraîneur du Portugal, est critiqué pour son approche calculatrice. Image: EPA

Le coach du Portugal est surnommé l'ingénieur et ce n'est pas un compliment

Fernando Santos, 68 ans, dispute son quatrième tournoi majeur à la tête du Portugal. Ingénieur diplômé, il passe pour intelligent quand il gagne, calculateur quand il perd.

A première vue, l'homme qui gère la fragile destinée du Portugal n'a pas grand-chose en commun avec les figures cultes du milieu. Chez Fernando Santos, on retrouve très peu l'extravagance de Pep Guardiola, rarement l'agitation de Jürgen Klopp, jamais la rage de vaincre qui déforme le visage de Diego Simeone ou Thomas Tuchel. Inutile de chercher davantage une forme de grand ordre tactique, une vraie fixette, comme on en diagnostique parfois chez Julian Nagelsmann ou Erik ten Hag.

Santos se tient à l'écart de ces considérations avec une expression plutôt triste et navrée. Quand il promène ses doutes le long de la ligne de touche, on entend presque du fado en fond sonore, cette musique portugaise mélancolique qui sied si bien à son apparence.

Si c'était là une posture, un défaitisme étudié, ce serait du grand art: il est très facile de sous-estimer cet homme sombre de 68 ans, de lui donner du «OK Boomer» ou du Prozac. Mais l'image de coach en papier qu'il traîne parfois ne résiste pas à l'épreuve du feu: dans les instants cruciaux, il jaillit du même homme une autorité et une énergie débordantes, une façon tragique de corriger et de gronder. S'il le doit, Santos n'hésite pas à prendre des décisions difficiles, même sortir Cristiano Ronaldo pour le bien de l'équipe («le quoi?», semble parfois lui répondre CR7).

Lundi, pour la première fois de son honorable carrière, Santos a publiquement rabroué un joueur et c'était justement Ronaldo: «J'ai vu les images et je n'ai pas du tout aimé (réd: la sortie boudeuse de CR7). Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ces histoires doivent se résoudre en interne et c'est ce qui a été fait. Point final sur ce problème».

Fernandos Santos est probablement le juste reflet de sa carrière. Ce n'est pas un dandy, ni tactiquement ni humainement. Le pragmatisme accompagne cet ancien défenseur depuis ses premiers pas d'entraîneur. A Porto, il a gagné ses galons à la fin des années 1990. En Grèce, il a géré avec succès l'héritage d'Otto Rehhagel, champion d'Europe inattendu, en atteignant les quarts de finale de l'Euro 2012 et les huitièmes de finale du Mondial 2014. De Grèce, il a emporté avec lui une grande expérience, une connaissance de la langue et l'une ou l'autre amitié durable.

Face aux questions gênantes, l'art de parler pour ne rien dire. Image: EPA LUSA

Santos entraîne la Seleçao depuis l'automne 2014. Il fut le premier à remporter plus de 100 matchs et à mener le Portugal à un titre majeur (Euro 2016). Depuis, il a maintenu l'équipe au sommet de l'Europe, mais les deux derniers tournois ont été un flop. Santos n'est plus aussi populaire. Tant s'en faut: on lui reproche de faire jouer des purs-sangs comme des poules mouillées.

Son métier d'ingénieur, qu'il a continué d'exercer pendant de longues années, l'a souvent fait passer pour un entraîneur intelligent et structuré. Quand il perd, de nombreux Portugais ne voient plus que le côté calculateur.

Cristiano Ronaldo, João Felix, Rafael Leão, André Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes: en attaque, Santos a tellement de choix possibles que les controverses sont inévitables. Le Portugal serait-il meilleur sans Ronaldo? Quel dispositif pour favoriser les créateurs? Qui devrait former le trio offensif?

Vu de l'extérieur, cependant, le plus grand casse-tête de Santos ne semble pas de nature tactique ni même humaine, mais interpersonnelle. Depuis que les Portugais ont emménagé dans leur camp de base d'Al-Samriya, à 30 kilomètres de Doha, de nombreuses discussions tournent autour de Ronaldo et de ses ambitions personnelles, de sa tentative de battre le record d'Eusebio en Coupe du monde (neuf buts) et de son avenir en club. Ronaldo prend beaucoup de place, ce qui n'est absolument pas le cas de ses célèbres coéquipiers.

Ronaldo (à droite) boude sur le banc tandis que Santos fait les 100 pas. Image: AP

Santos est un intermédiaire, le premier point de contact. Manifestement, les discussions extrasportives l'amènent parfois au bord du désespoir, par exemple lorsqu'un journaliste anglais l'interroge encore sur la dispute entre Ronaldo et Manchester United. Parfois, il élude en riant. Quand vient le débat sur l'auteur du but contre l'Uruguay (Fernandes du droit ou Ronaldo d'un cheveu?), il éclate même de rire: «Ça n'a pas d'importance du tout». Preuve que l'ingénieur sait toujours gérer les pressions. (nih/chd)