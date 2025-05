Taiwo Awoniyia (en rouge) après avoir heurté le poteau. image: Getty

Une star de Premier League plongée dans le coma

Opéré en urgence après avoir violemment percuté le poteau adverse, l'attaquant de Nottingham Forest Taiwo Awoniyia a désormais été placé dans un coma artificiel, a-t-on appris mardi.

L'attaquant de Nottingham Forest Taiwo Awoniyi avait été opéré lundi «en urgence» pour une blessure abdominale subie lors d'un choc, dimanche contre Leicester.

L'international nigérian de 27 ans avait violemment heurté le poteau, alors qu'il tentait de reprendre un ballon à la 88e minute d'une partie conclue sur un nul 2-2.

Sa blessure en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

«Le club donnera de nouvelles informations en temps voulu», avait initialement indiqué Nottingham Forest mardi. Cependant, selon le Daily Mail ou encore Marca, Awoniyi a été plongé dans un coma artificiel à la suite de son opération ciblant les muscles abdominaux.

L’agence de presse britannique PA précise que cette manoeuvre a pour but d'optimiser sa récupération post-opératoire. «Cette mesure est une procédure médicale courante dans des cas similaires et ne signifie pas nécessairement que la vie du joueur est en danger», ajoute le média belge footnews, alors que Forrest assure désormais que «Taiwo Awoniyi se rétablit de manière satisfaisante».

Awoniyi, qui a rejoint le club anglais en juin 2022 en provenance de l'Union Berlin, n'était entré en jeu que depuis cinq minutes lorsqu'il s'est blessé. Après avoir reçu un long traitement sur la pelouse, il avait repris le jeu, avant de devoir laisser ses partenaires à 10. Son coach Nuno Espirito Santo avait en effet réalisé son dernier changement entre-temps, comprenant qu'Awoniyi allait pouvoir reprendre sa place sur la pelouse.

L'étendue de la blessure n'avait été constatée que lundi par l'équipe médicale de Nottingham Forest. Or elle «était d'une telle nature que dans certains cas, elle aurait pu être mortelle», écrit le Daily Mail.

Forest est en course pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine: avec ce match nul face à une formation déjà reléguée, le club des Midlands n'a plus son avenir en C1 entre ses mains, mais est assuré de terminer dans les sept premiers du championnat et donc d'être européen en 2025/2026.

(roc/afp)