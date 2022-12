Les Japonais ont réussi un gros coup. Image: sda

Le Japon passe avec brio et l'Allemagne sort sans gloire

Le groupe E a tenu ses promesses, ce soir. L'Allemagne est sortie du tournoi. Victoire du Japon face à l'Espagne. Les deux équipes passent en huitièmes de finale.

Comme quatre ans plus tôt en Russie, l'Allemagne est éliminée dès la phase de poules du Mondial! La sélection de Hansi Flick a certes battu le Costa Rica (4-2) jeudi au Qatar. Mais elle échoue derrière l'étonnant Japon, 1er de ce groupe E, et l'Espagne (2e).

Les Samurai Blue ont en effet signé un nouvel exploit remarquable, renversant la Roja (2-1) pour terminer en tête de cette poule. Les Japonais, qui avaient battu l'Allemagne sur le même score lors de la 1re journée, étaient pourtant logiquement menés 1-0 à la mi-temps. Comme face aux Allemands...

A la pause, Espagne et Allemagne semblaient d'ailleurs sur la bonne voie pour terminer aux deux premières places. Mais tout s'est rapidement enchaîné au retour des vestiaires. Ritsu Doan (48e), déjà buteur face à la Mannschaft, et Ao Tanaka (51e) ont permis au Japon de prendre un avantage qu'ils allaient parfaitement gérer.

L'Espagne virtuellement éliminée à la 70e

Cette soirée a épousé un scenario complètement fou dans les deux stades. L'Espagne s'est en effet retrouvée virtuellement éliminée à vingt minutes de la fin du temps réglementaire lorsque Juan Pablo Vargas a profité d'une mauvaise sortie aérienne de Manuel Neuer pour inscrire le 2-1 pour le Costa Rica face à l'Allemagne.

A ce moment-là, ce sont les Costariciens qui pointaient au 2e rang du groupe derrière le Japon! Mais le rêve n'a pas duré longtemps pour Yeltsin Tejeda (ex-Lausanne, auteur du 1-1 à la 58e) et ses coéquipiers. L'Allemagne a ainsi renversé la vapeur grâce à un doublé de Havertz (73e et 83e) et à un but de Füllkrug (89e).

Japon-Croatie et Espagne-Maroc

La Mannschaft avait alors besoin d'un coup de pouce de l'Espagne pour passer l'épaule. Mais la troupe de Luis Enrique n'est pas parvenue à égaliser face au Japon. Elle se satisfera certainement de la 2e place, qui lui offre un 8e de finale face au Maroc. Le Japon défiera pour sa part la Croatie pour une place en quarts de finale. (ats)