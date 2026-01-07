Une star du cyclisme prend une retraite surprise
C'est une nouvelle qui crée un petit tremblement de terre dans le cyclisme ce mercredi, car elle n'était pas prévue: Simon Yates prend sa retraite. A seulement 33 ans. L'Anglais a encore remporté le Tour d'Italie l'an dernier.
Simon Yates a annoncé la nouvelle via un long message publié par son équipe Visma Lease a Bike. Dans sa lettre, reprise par plusieurs médias dont RMC Sport, le Britannique détaille sa décision:
Le message de Simon Yates
A message from Simon:
Dear all,
I have made the decision to retire from professional cycling.⁰
This may come as a surprise to many, but it is not a decision I have made lightly. I have been thinking about it for a long time, and it now feels like the right moment to step away… pic.twitter.com/wTcfbhZOGn
Yates se veut ensuite philosophe:
Dans son long message, le coureur de Visma Lease a Bike remercie chaleureusement ses coéquipiers, son équipe et sa famille. A propos de celle-ci, il écrit:
Simon Yates range son vélo avec un très beau palmarès: un sacre sur le Giro 2025 donc, mais aussi un titre sur le Tour d'Espagne en 2018. Parmi les trois grands tours, il lui manque ainsi seulement le Tour de France.
Mais le Britannique a aussi brillé sur la Grande Boucle: il y a été nommé meilleur jeune en 2017 et a remporté trois étapes, la dernière l'an dernier, lors de l'étape toujours très attendue du 14 juillet, jour de fête nationale française. (yog)