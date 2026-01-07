beau temps-2°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Cyclisme: Simon Yates prend sa retraite à 33 ans

epa12237811 British rider Simon Yates of Team Visma-Lease a Bike celebrates on the podium his victory during the 10th stage of the Tour de France cycling race over 165.3km from Ennezat to Le Mont Dore ...
Simon Yates a annoncé sa retraite ce mercredi. Une surprise. image: Keystone

Une star du cyclisme prend une retraite surprise

Simon Yates (33 ans) a surpris tout le monde ce mercredi en annonçant la fin de sa carrière. Le Britannique range son vélo avec un très beau palmarès.
07.01.2026, 15:3107.01.2026, 15:34

C'est une nouvelle qui crée un petit tremblement de terre dans le cyclisme ce mercredi, car elle n'était pas prévue: Simon Yates prend sa retraite. A seulement 33 ans. L'Anglais a encore remporté le Tour d'Italie l'an dernier.

Simon Yates a annoncé la nouvelle via un long message publié par son équipe Visma Lease a Bike. Dans sa lettre, reprise par plusieurs médias dont RMC Sport, le Britannique détaille sa décision:

«Cela peut surprendre beaucoup de monde, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y pense depuis longtemps et le moment me semble venu de quitter ce sport.»

Yates se veut ensuite philosophe:

«Si les victoires resteront à jamais gravées dans ma mémoire, les jours plus difficiles et les revers ont été tout aussi importants. Ils m'ont appris la résilience et la patience, et ont rendu les succès encore plus significatifs.»

Dans son long message, le coureur de Visma Lease a Bike remercie chaleureusement ses coéquipiers, son équipe et sa famille. A propos de celle-ci, il écrit:

«A ma famille, vous avez partagé les sacrifices liés à ce sport. Les absences et les anniversaires manqués n'ont jamais été faciles, mais vous avez compris ce que ce parcours représentait pour moi et vous l'avez soutenu de tout cœur. Je vous dois plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Merci.»
Britain&#039;s Simon Yates holds the trophy after winning the Giro d&#039;Italia cycling race, in Rome, Sunday, June 1, 2025. (Gian Mattia D&#039;Alberto/LaPresse via AP) Giro d&#039;Italia Cycling
Simon Yates a remporté le Tour d'Italie 2025, l'un de ses deux plus beaux titres. image: Keystone

Simon Yates range son vélo avec un très beau palmarès: un sacre sur le Giro 2025 donc, mais aussi un titre sur le Tour d'Espagne en 2018. Parmi les trois grands tours, il lui manque ainsi seulement le Tour de France.

Mais le Britannique a aussi brillé sur la Grande Boucle: il y a été nommé meilleur jeune en 2017 et a remporté trois étapes, la dernière l'an dernier, lors de l'étape toujours très attendue du 14 juillet, jour de fête nationale française. (yog)

Plus d'articles sur le sport
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
de Julien Caloz
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Quelques jours seulement après le drame de Crans-Montana, la skieuse valaisanne a signé un incroyable doublé (géant/slalom) à Kranjska Gora.
Camille Rast vit des jours particuliers. En Valais, sa région d’origine, la population pleure les nombreuses victimes et blessés graves de la catastrophe du Nouvel An à Crans-Montana. Mais pour la skieuse, la compétition devait continuer. A Kranjska Gora figuraient au programme un slalom géant et un slalom. Ses pensées, toutefois, étaient tournées vers le Valais. «Je pense à toutes les familles touchées. Ce week-end, nous avons skié pour elles», dira-t-elle plus tard.
L’article