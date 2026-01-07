Simon Yates a annoncé sa retraite ce mercredi. Une surprise. image: Keystone

Une star du cyclisme prend une retraite surprise

Simon Yates (33 ans) a surpris tout le monde ce mercredi en annonçant la fin de sa carrière. Le Britannique range son vélo avec un très beau palmarès.

C'est une nouvelle qui crée un petit tremblement de terre dans le cyclisme ce mercredi, car elle n'était pas prévue: Simon Yates prend sa retraite. A seulement 33 ans. L'Anglais a encore remporté le Tour d'Italie l'an dernier.



Simon Yates a annoncé la nouvelle via un long message publié par son équipe Visma Lease a Bike. Dans sa lettre, reprise par plusieurs médias dont RMC Sport, le Britannique détaille sa décision:

«Cela peut surprendre beaucoup de monde, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y pense depuis longtemps et le moment me semble venu de quitter ce sport.»

Yates se veut ensuite philosophe:

«Si les victoires resteront à jamais gravées dans ma mémoire, les jours plus difficiles et les revers ont été tout aussi importants. Ils m'ont appris la résilience et la patience, et ont rendu les succès encore plus significatifs.»

Dans son long message, le coureur de Visma Lease a Bike remercie chaleureusement ses coéquipiers, son équipe et sa famille. A propos de celle-ci, il écrit:

«A ma famille, vous avez partagé les sacrifices liés à ce sport. Les absences et les anniversaires manqués n'ont jamais été faciles, mais vous avez compris ce que ce parcours représentait pour moi et vous l'avez soutenu de tout cœur. Je vous dois plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Merci.»

Simon Yates a remporté le Tour d'Italie 2025, l'un de ses deux plus beaux titres. image: Keystone

Simon Yates range son vélo avec un très beau palmarès: un sacre sur le Giro 2025 donc, mais aussi un titre sur le Tour d'Espagne en 2018. Parmi les trois grands tours, il lui manque ainsi seulement le Tour de France.

Mais le Britannique a aussi brillé sur la Grande Boucle: il y a été nommé meilleur jeune en 2017 et a remporté trois étapes, la dernière l'an dernier, lors de l'étape toujours très attendue du 14 juillet, jour de fête nationale française. (yog)