«Al Hilm», le nouveau ballon utilisé à partir des demi-finales de la Coupe du monde. Image: EPA

«New balls, please!» La Coupe du monde change de ballons

Pour les demi-finales, Adidas lance un nouveau modèle baptisé «Al Hilm», littéralement «Le Rêve».

Team watson Suivez-moi

Les 32 participants à la Coupe du monde ont tracé leur route avec le ballon «Al Rihla», qui signifie« Le Voyage» en arabe. Pour les quatre derniers matchs de la compétition, Adidas lance «Al Hilm», littéralement «Le Rêve».

Ce nom «évoque le crépuscule, l’heure à laquelle le soleil rougeoyant vient s’enfoncer derrière les dunes et le moment où certains rêves deviendront réalité sous les projecteurs du stade de Lusail où se déroulera la finale», s'enflamme le communiqué d'Adidas.

L'ancien ballon ne lésinait pas sur les couleurs «vives et joyeuses», selon la perception de la Fifa. Il revendiquait un lien plus ou moins invisible «avec la culture, l’architecture, les bateaux traditionnels et le drapeau du Qatar». Mais aussi «un assemblage unique de 20 panneaux en polyuréthane traité, dans le but d’améliorer la précision, la stabilité, et la rotation dans les airs».

«Al Rihla» Image: EPA

La nouvelle version arbore les couleurs du Qatar, tandis que ses motifs puisent «leur inspiration dans les déserts entourant Doha» (🤔). Sans oublier «les motifs triangulaires suggérés sur fond doré, en allusion au trophée suprême» (😵‍💫), signes que les graphistes ont peut-être fumé la moquette (à moins que ce ne soit l'auteur du communiqué, ou à moins que nous ne manquions simplement d'imagination).

«Al Hilm» Et voici «Al Hilm» Image: sda

Comme son prédécesseur, «Al Hilm» sera connecté «à une technologie révolutionnaire qui a prouvé son utilité pour repérer automatiquement les hors-jeu», précise encore Adidas. «L’utilisation de données relatives à la position du ballon et des joueurs permet aux arbitres assistants vidéo d’optimiser le processus de décision. Cette technologie repose sur une intelligence artificielle qui exploite notamment les informations envoyées par les capteurs qui se trouvent à l’intérieur du ballon.» On croit rêver.