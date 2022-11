Harry Maguire et ses nombreux messages d'admirateurs sur Twitter. Image: keystone/twitter

Coupe du monde 2022

Plaidoyer pour Harry Maguire, le joueur le plus moqué du Mondial

Aucun mot ne semble assez vilain pour qualifier le grand défenseur anglais, certes auteur de gaffes sensationnelles; mais pas toujours et pas seulement.

Perdu, pataud, avec un petit air nigaud. Si on employait les mêmes termes pour se rire d'un labrador, on serait poursuivi par la SPA. Mais c’est Harry Maguire, le défenseur le plus cher de l’histoire. C’est Harry Maguire, un physique de boxer avec des yeux de cockers (et voilà que nous nous moquons à notre tour...)

Non content d’apprendre que son club lui cherche un nouvel endroit où il sera bien, comme on le dirait d’un chenil, Maguire débarque au Mondial avec une réputation de chouchou du prof, convoqué en équipe d'Angleterre alors qu'il ne joue même plus à Manchester. Mais au fond, est-ce si absurde? Pas du tout.

Il est vrai, certes, que Maguire a traversé une mauvaise passe. Pas une petite. Des boulettes chaque week-end, des aboiements dans le vide, des gamelles, la ba-balle qui lui glisse entre les pa-pattes. Mais est-ce une raison pour lui parler comme un chien? En aucune façon.

Le best of de ses ratages Vidéo: YouTube/7X Football

Il existe peu de défenseurs aussi volontaires, aussi forts et courageux qu'Harry Maguire. Peu de défenseurs aussi pressés de mettre leur corps en travers d'un appel en profondeur. Peu de têtes qui dépassent autant que la sienne, de toutes les mêlées imbéciles et tous les kick and rush bornés (18 buts de la tête en carrière). Peu de joueurs capables d'enchaîner autant de matchs sans maux dire, jamais peur, jamais fatigué, jamais blessé.

«Il est fier et prend ses responsabilités dans les moments difficiles» Fabio Cannavaro, seul défenseur avec Franz Beckenbauer à avoir reçu le Ballon d'or

Quand ses coéquipiers à Manchester font mine de défendre, il prend sur lui et colmate du mieux qu'il peut, sans soupirer ni houspiller. Ni secouer bêtement la tête (lui). C'est un dur, un brave. Un vrai. Un British à l'ancienne, forgé dans la bourbe et le crachin mauvais, sorti d'une cité ouvrière avec une volonté de fer. Seul son prix est faux. Car il y a bien erreur sur la personne: Harry Maguire n'est pas le meilleur défenseur de l'histoire.

Les défenseurs les plus chers En millions d'euros Harry Maguire de Leicester à Manchester United (87). Matthijs de Ligt de l'Ajax à la Juventus (85,5). Virgil van Dijk de Southampton à Liverpool (84). Wesley Fofana de Leicester à Chelsea (81,5). Lucas Hernandez de l'Atlético Madrid au Bayern (80). Aymeric Laporte de l'Athletic Bilbao à Manchester City (65). Benjamin Mendy de Monaco à Manchester City (57,5).



Quand il était encore manager de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer lui trouvait «une belle lecture du jeu et une forte présence dans la surface. Il reste calme sous la pression et garde son sang-froid avec le ballon». Maguire n'a rien perdu de ces qualités, sauf une: le sang-froid. Donc la formidable capacité d'anticipation qui compensait sa lenteur.

Dès l'instant où tout le monde lui est tombé dessus, «la pince Harry» a perdu de sa souveraine indifférence, peu à peu, faux pas après faux pas. Et les critiques ont redoublé... Hué par son propre public à Wembley alors qu'il tripotait nerveusement le ballon dans les pieds d'un attaquant allemand. Menacé par une alerte à la bombe jusque dans sa chambre à coucher. Condamné à 21 mois de prison avec sursis pour avoir protégé sa soeur de deux hommes armés de seringues, avant que la police ne lui casse les pieds, puis les jambes, selon sa version. Humilié par la presse anglaise qui l'assimile tantôt à Averell Dalton, tantôt à Rantanplan.

«Je ne voudrais pas m'apitoyer sur mon sort mais il est parfois difficile de ne pas ressasser les critiques, a reconnu Maguire dans une interview au Times, dimanche dernier. Je pense que les gens perçoivent les footballeurs comme des robots sans émotion, mais bien sûr que nous en éprouvons. Nous sommes déçus et affectés quand nous ne jouons pas bien.»

De petites bêtises en gros malentendus, Harry Maguire est devenu le plus grand des gaffeurs. Tellement paumé qu'il en est venu à lever la main pour réclamer une faute... de son coéquipier Nemanja Matic.

1. Matic (No 31) touche le ballon avec le bras. 2. Maguire (de face, en rouge) le dénonce incidemment.

Maguire n’avait pas encore revêtu le maillot de Manchester United qu'il portait déjà sur ses épaules le prix insensé de son transfert. Quand il ratait une passe, c'était presque un méfait. Quand il manquait une interception, il en devenait surfait.

Le brassard de capitaine que Solskjaer a eu la curieuse idée d'arrimer à son bras fut à la fois un bel hommage et un funeste présage. Hors de prix, Maguire est devenu à part. La tête qui dépasse (1,94 m), et qui dépasse tout. Comme disait la grand-mère de Cantona: seuls les grands arbres sont exposés aux grandes tempêtes. Ici, il ne fallait pas ajouter un statut à la stature.

Maguire a tout entendu. Les moqueries sur ses tacles dégingandés. Les doutes sur son intelligence. Les méchancetés sur ses passes en retrait suicidaires. Alors que quand il avait la confiance de son maître, quand il était le préféré de Solskjaer, il défendait vaillamment son territoire.

Est-il brusquement devenu si nul? Certainement pas. A-t-il couté trop cher? Sans aucun doute. Est-ce sa faute? Non. Mérite-t-il qu'on le traite comme un chien? Pour reprendre un proverbe que ne renierait pas Christian Constantin, un chien qui se remue ira toujours plus loin qu’un lion accroupi.