Fabio Fognini va ranger sa raquette en 2025. image: getty/shutterstock

Humeur

Le tennisman le plus déroutant du siècle va prendre sa retraite

Fabio Fognini a confirmé qu'il rangera sa raquette au plus tard fin 2025. L'Italien restera comme l'un des joueurs les plus déconcertants, tant par son style de jeu que son comportement.

Plus de «Sport»

La nouvelle était dans l'air, elle est désormais officielle: Fabio Fognini – sevré de victoire dans le tableau principal d'un tournoi ATP en 2025 – prendra sa retraite au plus tard à la fin de l'année.

En marge du tournoi de Rome, où il dispute son premier tour ce jeudi soir contre le Britannique Jacob Fearnley, l'Italien (actuel 107e mondial et qui aura 38 ans le 24 mai) a annoncé sur Sky Sports qu'il participe pour la dernière fois au tournoi dans la Ville éternelle:

«J’ai eu une belle carrière et je suis super content. Ces dernières années, j’ai compris que le tennis était une passion mais avant tout beaucoup de sacrifices. C’est mieux que ça s’arrête maintenant.» Fabio Fognini

Fabio Fognini a remporté neuf titres ATP, dont Gstaad en 2017. Image: KEYSTONE

C'est vrai, le natif de Sanremo a de quoi être fier: il a eu une très belle carrière, avec 9 titres ATP – dont un Masters 1000 – et une 9ème place mondiale en 2019. Mais sa carrière, c'est surtout celle d'un tennisman différent. Déroutant. Aussi bien pour le public que pour ses adversaires.

Fognini donne l'impression de jouer en marchant. De ne jamais faire d'effort, ni en frappant la balle, ni en se déplaçant.

Et pourtant, il a cartonné dans un sport qui exige une terrible débauche d'énergie et qui fait de plus en plus la part belle aux gros cogneurs. Pour tenter de comprendre pareille sorcellerie, je l'ai longtemps fixé du regard depuis les tribunes du tournoi de Gstaad (où il a gagné le titre en 2017), histoire d'observer son jeu de jambes et le transfert du poids de son corps (de l'arrière à l'avant) quand il frappe. Rien à faire: je n'ai pas réussi à me départir de cette impression d'un joueur qui ne joue pas. Mais qui, malgré tout, gagne.



Elle est due à son style très économique: des coups extrêmement épurés, avec des préparations courtes. Ce qui ne l'empêche pas d'envoyer des souches en coup droit. Son haut du corps particulièrement droit au moment de frapper, qui traverse peu la balle, et son visage relâché renforcent ce sentiment d'absence d'effort.

Fabio Fognini a le visage particulièrement relâché quand il frappe. Image: KEYSTONE

Oui, Fognini a cette faculté qu'on les meilleurs techniciens de faire croire que le tennis est simple. C'est notamment vrai sur son service, dépouillé de tout mouvement superflu, et efficace (malgré une taille modeste de 178 cm).

Il est de ceux, rares, qui ont cette «patte magique». Ce don qui leur permet de déposer la balle où ils veulent, de diriger le jeu, et surtout de faire courir l'adversaire plus qu'eux.

Ce talent, le Transalpin l'a magnifiquement exploité le jour où il a corrigé Rafael Nadal, roi de la terre battue, en finale sur l'ocre du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2019 (6-4, 6-2). Un chef-d'œuvre qui reste le sommet de sa carrière, mais aussi son dernier titre.



Fognini, c'est aussi une attitude qui détonne complètement. Un beau gosse au bandana si imprévisible, à la nonchalance ébouriffante entre les points, qui traîne les pieds et paraît, parfois, ne pas savoir ce qu'il fait sur le terrain. Une capacité à balancer des points, des sets entiers même, mais à gagner le match derrière.

Et puis, bien sûr, un talent inégalé pour s'embrouiller avec les adversaires et les arbitres, offrant aux spectateurs des moments dignes de la Commedia dell'arte. De l'Italie qui pince les doigts et secoue les bras pour faire comprendre son désaccord. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait un jour à Wimbledon, pour réprimander l'arbitre (même lui a rigolé devant tant de théâtralité) après sa balle annoncée out, non sans s'être écroulé sur le gazon juste avant en lâchant un cri de désespoir.

«T'es sérieux, mec?» Image: KEYSTONE

Depuis John McEnroe, aucun tennisman n'a sans doute rendu ce sport aussi tragicomique. Car malgré lui, Fognini amène une touche d'humour, même dans ses grosses colères. On se souvient par exemple d'une prise de bec avec Teymuraz Gabashvili à l'US Open, à qui l'Italien reprochait de «crier encore plus fort qu'Azarenka» au moment de frapper ses coups.

Ou encore d'un caprice sur son banc, filmé en gros plan, où, diminué physiquement, il pestait contre le docteur parce qu'il ne voulait pas avaler «ce caramel» et réclamait, à la place, de la pommade.

Mais si Fabio Fognini est souvent passé pour le clown de service, son CV prouve qu'il n'est pas venu sur le circuit pour rigoler: il est l'Italien de l'ère Open qui a le plus remporté de matchs (426). Il est aussi le premier représentant de la Botte à gagner un Masters 1000 et à entrer dans le top 10 – c'était en 2019 – depuis 1979.

Oui, Fognini et son apparente nonchalance ont trompé tout le monde.