Coupe du monde 2022: Voici l'équipe de la Tunisie

Lors de la préparation, la Tunisie a été battue 5-1 par le Brésil. L'équipe s'est qualifiée directement pour la Coupe du monde avec quatre victoires, un match nul et une défaite.

Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Les dessous du Mondial au Qatar: «On nous a tous pris pour des naïfs»

Le dirigeant suisse Edmond Isoz a œuvré dans les coulisses de la Coupe du monde au Qatar. Il raconte des séances surréalistes et des recommandations que personne n’écoutait. Mais aussi les guerres internes du football mondial.

Il est arrivé avec deux grosses piles de dossiers, PV de séances et autres études confidentielles. Chaque document dans sa fourre, soigneusement agrafé. Chaque mot à sa place, sans en rajouter. Au milieu des planches de surf et des musiques lascives d’Alaïa Bay, à Sion, Edmond Isoz nous a emmenés pendant quatre heures dans les coulisses de ce qui reste l’un des plus grands mystères du football moderne: l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar.