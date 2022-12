«Cessez ces humiliations et ces mensonges sur Ronaldo!»

«En fin d'année dernière, alors qu'il met plus de 28 buts, on lui dit: "Il y a un nouvel entraîneur et il n'a pas forcément envie que tu fasses partie de son équipe." Alors oui, il peut l'accepter. C'est un grand garçon. Je pense qu'il a tout fait au mois d'août pour aller voir ailleurs, mais pas toutes les équipes peuvent l'accueillir. Mais derrière, on lui fait subir des humiliations. L'humiliation, c'est de le prendre et ne pas le faire jouer, ne pas le faire rentrer quand l'équipe a besoin, le faire s'échauffer mais ne pas le faire rentrer... Par rapport à sa carrière, à ce qu'il représente dans le football, pour moi c'est plus qu'un génie, il faut faire autrement, parler différemment de lui et le respecter.»