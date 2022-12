Dans l'autre demi-finale de la compétition, mercredi soir, l'équipe de France affronte le Maroc. Ce match très attendu décidera qui de ces deux nations affrontera Lionel Messi et son équipe en finale.

Le football est une religion dans le pays. À tel point que de nombreux Sud-américains ont fait le pèlerinage au Qatar. L'ambassade d'Argentine à Doha rapporte qu'entre 35 000 et 40 000 de ses concitoyens ont voyagé au Qatar pour voir leur équipe soulever le trophée convoité depuis 36 ans. Pour s'y rendre, certains ont pioché dans leurs économies, quitte à reporter l'achat d'une maison ou d'une voiture, selon Reuters.

Les Argentins ont de quoi célébrer: leur équipe nationale est en finale de la Coupe du monde. Buenos Aires, la capitale, était en fête et dans ses rues a résonné «muchachos», une chanson composée pour le tournoi. Elles est devenue le tube 2022 des supporters à la gloire de Lionel Messi et Diego Maradona.

Rester au bureau pour commenter ou analyser les matchs, ça va un moment, mais qu'en est-il du niveau des journalistes sportifs de watson? Yoann Graber a donné de sa personne et a relevé le défi face à Elisa Zeller, joueuse d'Yverdon Sport. Qui sera le plus fort? On vous laisse juger.

«Ah la frappe dévissée, même-moi j'aurais fait mieux!» «La passe, mais la passe, joue pas perso!» Qui n'a jamais entendu ces chers commentateurs de salon s'égosiller devant leur TV? Ici chez watson, on est beaucoup plus calme (n'est-ce pas Julien Caloz?), mais on avait envie d'envoyer un de nos journalistes sportifs se dégourdir les jambes, juste pour savoir s'il avait toujours le niveau. Ce sera donc Yoann Graber, qui ira affronter Elisa Zeller, 21 ans, joueuse d'Yverdon Sport Féminin.