Gesa Krause a couru la «Silvesterlauf» de Trèves en Allemagne enceinte de cinq mois, ce qui n'a pas plu à tout le monde. image: instagram

Elle court enceinte de cinq mois et se fait démonter sur les réseaux

L'Allemande Gesa Krause, championne d'Europe du 3000 m steeple, a participé à une course en plein milieu de sa grossesse, avec un temps canon. Des voix se sont élevées contre la jeune femme, jugée «irresponsable».

Un peu plus de 17 km/h de moyenne. C'est la vitesse à laquelle Gesa Krause a couru la course du Nouvel An le 31 décembre à Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne. Pour la double championne d'Europe du 3 000 m steeple (2016 et 2018), il s'agit d'une performance normale, pas exceptionnelle. Sauf qu'en fait, l'Allemande (30 ans) a avalé ces 5 km en étant enceinte de cinq mois, informe Konbini. Autrement dit, un chrono – 17 minutes et 31 secondes – qui paraissait quelconque pour une athlète de son rang se transforme en exploit.

Gesa Krause s'en est d'ailleurs félicitée sur Instagram, où elle a posté une photo d'elle franchissant la ligne d'arrivée, toute souriante, avec la mention de son résultat et le message suivant:

«Pour moi, c'était la dernière compétition pour les prochains mois. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure fin d'année. Merci Trèves, c'était une fête et un plaisir sans fin»

La photo publiée par Gesa Krause image: instagram

Un post liké par près de 16 000 personnes, La grande majorité des commentaires sont positifs et bienveillants, encensant l'athlète. Une internaute la remercie même d'être un modèle d'émancipation pour les femmes:

«C'est génial! 👏👏👏 effectivement vous êtes en bonne santé, vous êtes une sportive. Merci! Merci de montrer cet exemple... partout dans le monde les femmes travaillent enceintes et dans les régions pauvres elles sont aux champs! Merci de montrer autre chose qu'une "petite femme fragile européenne enceinte"»

Mais voilà, il y a aussi des critiques. Et elles sont parfois très violentes. Florilège:

«Irresponsable»

«Mon ex-femme a perdu un bébé à 3 mois de grossesse parce que nous avons couru pour attraper un train»

«Fille stupide»

«Risqué non?»

Derrière ces attaques, il y a la peur pour la santé de la future maman et, surtout, de son bébé. Ces inquiétudes paraissent légitimes, puisqu'un tel effort physique met beaucoup à contribution le corps. On peut facilement en déduire que ce n'est pas idéal pour la mère et l'enfant dans le ventre, voire même dangereux.

Une conversation bien venue

Gesa Krause, elle, s'en est défendue dans une interview pour le média allemand DW:

«Je suis enceinte et pas malade. J'ai une passion pour la course à pied. Et je pense que c'est un chemin qui peut bien se combiner»

Alors, qui croire? La championne et ses soutiens, ou alors ses détracteurs? Le site Aptaclub, spécialisé dans l'accompagnement des grossesses, affirme que «les médecins et les experts sont d’accord pour dire que la plupart des activités sportives pratiquées avec modération pendant la grossesse sont sûres et même bénéfiques».

Gesa Krause lors des JO de Tokyo en 2021. image: instagram

Mais dans le cas de Gesa Krause, qui a bouclé son parcours à 17 km/h de moyenne, on ne peut pas vraiment parler d'effort modéré. Toutefois, Aptaclub rappelle que «chaque femme et chaque grossesse est différente». Et la plateforme donne les deux conseils suivants:

«Avant de commencer ou de poursuivre le sport pendant votre grossesse, parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme» «Écoutez les signaux de votre corps. Le sport et l’activité physique doivent vous faire du bien. Si vous ne vous sentez pas à l’aise ou si vous avez même des douleurs pendant la pratique du sport ou pendant l’exercice physique, il est temps de faire une pause. Consultez votre médecin ou votre sage-femme»

Pour Aptaclub, l'intensité de l'effort pour une femme enceinte est idéale quand on est «en mesure de converser de manière détendue pendant la pratique du sport».

Et ce n'est pas difficile à tester: quand on attend un enfant, on a toujours forcément beaucoup de choses à raconter!