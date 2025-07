Les médailles des JO de Paris, qui se détérioraient par la suite. image: getty

Les JO 2026 ne veulent pas revivre ce fiasco de Paris

Les organisateurs des Jeux de Milan Cortina mettent tout en oeuvre pour éviter que leurs médailles ne se détériorent, contrairement à celles des JO 2024.

Les médailles des Jeux olympiques et paralympiques 2026 de Milan Cortina ne connaîtront pas les déconvenues et détériorations de certaines, remises il y a un an à Paris pour les JO 2024, ont assuré les organisateurs mercredi.

Les médailles des JO de Milan Cortina ont été présentées mardi. Image: keystone

«Ce qui s'est passé à Paris, nous ne pouvons pas nous permettre que cela se reproduise», a martelé Raffaella Paniè, directrice de la marque et de l'identité visuelle au sein du comité d'organisation Milano Cortina 2026.

Elle a insisté:

«On ne peut jamais être sûr à 100%, mais je dis qu'il n'y aura pas de problèmes avec nos médailles, parce que nous faisons évidemment tout correctement»

Il y a un an, plusieurs médaillés des JO 2024 d'été de Paris ont rapidement constaté que leurs récompenses noircissaient, s'oxydaient ou se dégradaient.

Quelque 220 médailles, qui renfermaient un petit bout de la tour Eiffel, ont été signalées par des athlètes comme endommagées, selon des chiffres communiqués en février à l'AFP par la Monnaie de Paris qui s'est engagée à les remplacer.

Recommandations du CIO

Dévoilées mardi, les médailles des JO 2026 (6-22 février) et Jeux paralympiques 2026 (6-15 mars) ont été conçues «pour dire de la manière la plus simple possible la dualité qui raconte Milan et Cortina, qui raconte aussi l'athlète et toute l'équipe derrière lui», a imagé Mme Paniè.

Les 1 146 médailles seront fabriquées à partir de septembre par l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la fabrique de monnaie nationale italienne.

«Ils font déjà de nombreux tests, sur le revêtement, sur l'antioxydant que nous appliquons sur les médailles. Tout ça, Paris l'avait fait également», a détaillé la responsable. Elle a toutefois précisé:

«Mais Paris a ajouté une pièce de métal sur une autre, ce qui a certainement rendu la médaille très belle, mais aussi très compliquée à protéger (...) Notre médaille est d'un seul tenant, solide. La couche finale sera appliquée après que la date des JO et les disciplines auront été gravées, c'est la dernière chose qui est faite précisément pour éviter que ce qui s'est passé pour Paris se reproduise.»

Si son équipe n'a pas échangé directement avec le comité d'organisation des JO 2024 de Paris, Mme Paniè a précisé qu'elle avait, sur cette question des médailles, «travaillé avec le Comité international olympique qui nous a donné une série de recommandations que nous avons suivies». (afp/yog)