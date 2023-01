Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté à la presse. Image: AP

«Je suis unique»: Al-Nassr a réservé une arrivée grandiose à CR7

La star portugaise a été présentée par son club. Un concert et un spectacle de lumières pour accueillir CR7. On profite aussi de vous rappeler ses différentes présentations aux médias.

Cristiano Ronaldo est arrivé à Riyad et a pu une nouvelle fois mesurer sa popularité intacte grâce à une présentation en grande pompe, où de nombreux Saoudiens scandaient son nom.

Une opération marketing qui a déjà fait le bonheur du club sur les réseaux sociaux, avec des millions d'abonnés supplémentaires. Le compte Instagram d'Al-Nassr est passé de 800 000 abonnés à près 7,8 millions en l'espace de quelques jours. Dans la boutique du club, c'est également l'afflux. Les stocks de maillots bleu et jaune de l'équipe de Rudi Garcia sont déjà à sec, comme l'a constaté l'Agence France-presse (AFP) le 31 décembre.

Les téléphones étaient de sortie pour immortaliser le moment. Image: EPA

La star portugaise a été officiellement présentée par son nouveau club lors d'un show où plusieurs milliers de personnes sont venues l'accueillir. Un spectacle de lumière et une performance du chanteur saoudien Ayed au stade Mrsool Park (Estadio Universitário Rei Saud) ont rythmé, mardi, la ville de Riyad.

En conférence de presse, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à rappeler que sa venue était synonyme de chemin pour battre des records.

«Ce contrat est unique, car je suis un joueur unique»

Avant de déclarer que «son travail en Europe est terminé». Et d'expliquer: «Je me sens très bien. Je suis très fier de cette décision dans ma vie, dans ma carrière. J'ai tout gagné, j'ai joué pour les clubs les plus importants du monde. Maintenant, c'est un nouveau défi», a-t-il confié. Avant de rappeler que «de nombreux clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux Etats-Unis et même au Portugal ont essayé de me signer».

Manchester United, le retour du prince

Le 31 août 2021, Manchester United annonçait le retour de l'enfant prodigue dans la maison mancunienne. Le club retrouvait son prince du dribble, son goleador. Exit l'annonce grandiloquente comme en Arabie saoudite, mais des présentations plus discrètes. Le championnat avait déjà repris (le 14 août) et les Red Devils devaient concentrer leurs forces sur le championnat pour retrouver le haut de tableau. Une simple vidéo pour rappeler que le Portugais et Manchester United entretenaient (à conjuguer au passé) une belle histoire d'amour.

L'arrivée du roi du bling bling (et en jet privé) en terres turinoises

Le prodige aux cinq Ballons d'Or est arrivé en Italie avec la ferme attention de marquer un nouveau championnat de son empreinte. Lors de sa présentation, il en a profité pour déclarer qu'il était «différent» des autres joueurs de son âge qui privilégient des contrats juteux au Qatar ou en Chine...

Présenté le 16 juillet 2018 devant plus de 300 journalistes, CR7 avait pu mesurer l'ambiance qui régnait à son arrivée avec des fans en délire venus le photographier.

Image: Twitter

La présentation triomphale au Santiago Bernabeu

Le transfert le plus onéreux de l'histoire du football et une foule pour l'acclamer. Son arrivée à Madrid a été digne de l'annonce d'un pape devant ses fidèles. «Habemus papam» pour ces 85 000 personnes massées dans les travées du Santiago Bernabeu pour apercevoir le nouveau joyau du club Merengue.

Une signature et des aficionados totalement fous. Image: EPA

Ce 6 juillet 2009, échangé contre la modique somme de 96 millions d'euros, CR7 s'apprêtait à construire sa légende dans le temple du football madrilène.

Le Portugais est arrivé à la maison. Image: AP

Et une petite vidéo pour rappeler la popularité de Cristiano Ronaldo lors de son arrivée dans la capitale.

2003, le premier chapitre mancunien

Le futur monstre a décidé de grandir en prenant l'avion direction Manchester United. Loin de la douce chaleur lisboète et de son club formateur du Sporting, le natif de Madère signe en compagnie de Kleberson.

Le Brésilien, appareil dentaire bien en place, et le Portugais, visage juvénile, paraphaient leur contrat dans l'anonymat - ou presque, bien loin de la (future) cohue espagnole qui attendait l'enfant de Madère.