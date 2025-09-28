en partie ensoleillé17°
Cyclisme: Tadej Pogacar sacré au Rwanda

epa12412819 Tadej Pogacar from Slovenia reacts after winning the Elite Men race at the UCI Road Cycling World Championships in Kigali, Rwanda, 28 September 2025. EPA/KIM LUDBROOK
Le Slovène Tadej Pogacar est à nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Keystone

Sacré, Tadej Pogacar entre dans un cercle très fermé

Le Slovène a remporté la course en ligne des Mondiaux au Rwanda, dimanche. Il devient seulement le 8e cycliste de l'Histoire à réaliser un doublé consécutif.
28.09.2025, 16:3728.09.2025, 16:37

Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.

Au terme des 267,5 km de course, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.

epa12412440 Tadej Pogacar from Slovenia competes in the Elite Men race at the UCI Road Cycling World Championships in Kigali, Rwanda, 28 September 2025. EPA/KIM LUDBROOK
Pogacar s'est échappé à 104 km de l'arrivée. image: Keystone

L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.

Pogacar, qui s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée, a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but. Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021).

Pogacar était dans notre région il y a peu de temps👇

On a fait une rencontre improbable dans un café romand

Les Suisses n'ont jamais été vraiment dans le coup pour les médailles. Marc Hirschi a été le mieux classé (18e à 10'06) alors que Jan Christen a fini 29e et avant-dernier à 11'55 puisque seuls trente coureurs ont terminé la course. (ats/yog)

Thèmes
