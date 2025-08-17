Rencontre totalement improbable dans un café romand

Tadej Pogacar, le meilleur cycliste du monde et récent vainqueur du Tour de France, a débarqué à Morges dimanche matin. Mythique.

On allait quitter le café Green Gorilla, où on avait passé une partie de la matinée de dimanche, quand on a aperçu un homme vêtu d'un maillot de champion du monde cycliste pénétrer dans la boutique.

L'effet a été un peu surprenant, mais puisque ce maillot est vendu dans le commerce et que l'on a déjà vu des coureurs amateurs le porter, pourquoi pas. Seulement, cet homme avait quelque chose de particulier, et on a vite compris qu'il pouvait s'agir du détenteur de cette tenue mythique, le champion du monde et récent vainqueur du Tour de France en personne, celui qui écrase la concurrence depuis plusieurs années: Tadej Pogacar.

La star du vélo au «GG» de Morges. Image: DR

Son maillot était bardé de sponsors officiels, le coureur était svelte, avait un vélo haut de gamme et, surtout, une mèche de cheveux dépassait de son casque, ce qui est le signe distinctif du champion slovène.

La preuve: «Pogi» lors de sa dernière victoire sur le Ronde. Keystone

Comme il a ensuite passé commande en anglais, cela ne faisait plus aucun doute: l'un des meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme était bel et bien au Green Gorilla.

On a demandé poliment à Tadej Pogacar s'il acceptait de faire un selfie à trois (pas question de laisser le bébé sur la touche), ce qu'il a accepté, avant de prendre sa collation en gardant un oeil sur son vélo à plusieurs milliers d'euros, laissé sans cadenas devant le café!

Le métier de journaliste permet de rencontrer une quantité incroyable de champions, parfois en très petit comité, mais ils sont toujours là où on les attend (en conférence de presse, devant un vestiaire ou encore dans un lobby d'hôtel). Cette fois, c'était différent: il n'était absolument pas prévu de croiser ce dimanche matin un athlète aussi exceptionnel que Tadej Pogacar, encore moins dans le café où l'on a nos habitudes. Cet effet de surprise a donné à la rencontre, aussi brève soit-elle, une saveur particulière.

Ce dimanche restera comme un beau souvenir pour nous, mais certainement pas pour Tadej Pogacar, et nous n'y sommes pour rien: sa compagne Urska Zigart, engagée sur le Tour de Romandie féminin cette semaine (d'où la présence de «Pogi» en Suisse), a perdu la course pour quelques secondes de retard sur la Genevoise Elise Chabbey.