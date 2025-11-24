Il subit une blessure atroce sur le ring

Le Russe Alaverdi Ramazanov s’est fracturé la jambe lors d’un combat au sein de la célèbre organisation ONE. Les images et le bruit de sa blessure sont insoutenables.

Le ONE Championship, l’une des plus grandes organisations d’arts martiaux au monde, faisait escale à Bangkok, en Thaïlande, vendredi dernier.

Au programme du One Friday Fights 134: des combats de MMA, bien sûr, mais surtout de nombreux événements de boxe thaï, dont celui qui a opposé le Russe Alaverdi Ramazanov, ancien champion du monde, au Français Elies Abdelali dans la catégorie des poids plumes.

La confrontation n’a toutefois pas duré longtemps puisque Ramazanov a abandonné après seulement 29 secondes, victime d’une blessure impressionnante.

Lors de sa première véritable offensive, un violent coup de pied à la jambe du Français, le Russe s’est fracturé sa propre jambe gauche. Au moment de reposer son appui, celle-ci s’est brisée, se pliant à 90 degrés. Le bruit de la fracture, un craquement effroyable, a retenti de manière assourdissante. Ames sensibles, s’abstenir.

L’arbitre du combat s’est précipité auprès d’Alaverdi Ramazanov et a fait en sorte, en réalisant à quel point la blessure était grave, que l'ancien champion du monde ne puisse plus regarder sa jambe.

Dans ce contexte, Elies Abdelali s’est imposé par KO technique, prolongeant sa série d’invincibilité. Son bilan est désormais de 10 succès contre une défaite. Cependant, la façon dont le combat s’est achevé ne lui a pas permis de célébrer sa victoire. Visiblement affecté par cette scène, il a longuement échangé avec le clan du boxeur adverse, comme pour s’excuser de la situation.

