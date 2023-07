Le coureur français Lilian Calmejane montre les clous venus se planter dans son pneu lors de la deuxième étape du Tour de France. image: capture d'écran Twitter

Ce cycliste du Tour de France est furax et il a une très bonne raison

Le Français Lilian Calmejane a publié une vidéo sur Twitter dimanche après la deuxième étape du Tour de France. En colère, il montre son pneu dans lequel se sont plantés des clous qui avaient été posés sur la route.

Le genre de comportement qui vient gâcher la magnifique ferveur que le Pays basque connaît pour ce début de Tour de France 2023. Surtout, l' (les?) imbécile(s) qui a/ont fait ça aurai(en)t pu causer un grave accident au sein du peloton... Et pour cause: dimanche, des clous ont été posés sur la route de la deuxième étape entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian.

C'est le coureur français de l'équipe Intermarché-Circus-Wanty Lilian Calmejane qui en a apporté la preuve après la course, avec une vidéo postée sur Twitter. Dans celle-ci, le Tricolore montre son pneu, sur lequel sont venus se planter cinq clous. C'est comme ça que le Français a bouclé l'étape. Et autant dire qu'il était fou de rage, comme en témoigne son message accompagnant la vidéo:

«Merci pour ce genre de connerie humaine… Je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final… Sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries, bande d’abrutis!» Lilian Calmejane, sur Twitter

La vidéo de Lilian Calmejane Vidéo: twitter

Plusieurs coureurs victimes de crevaisons se posaient des questions après l'étape de dimanche, comme l'indique le site d'Eurosport. Lilian Calmejane a donc levé les doutes.

Ce n'est pas la première fois que le peloton du Tour de France doit faire face à pareille action: en 2012, des clous de tapissier sur une route d'Ariège (sud-ouest du pays) avaient créé la panique au sein des cyclistes.

On espère fortement ne plus revoir ce type d'incident d'ici la fin de cette Grande Boucle...