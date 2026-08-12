Demi Vollering a remporté une Grande Boucle féminine disputée et très suivie en Romandie: 263'000 personnes ont regardé au moins 15 minutes consécutives de la course sur la RTS. Keystone

La RTS tient sa surprise de l'été

Le Tour de France féminin a enregistré des audiences historiques sur la chaîne publique, dépassant même celles de l’épreuve masculine.

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Le Tour de France Femmes a conquis la Suisse romande. L’enthousiasme était déjà visible lors des deux premières étapes disputées sur sol helvétique, où une foule nombreuse s’est pressée le long des routes. Il s’est ensuite confirmé devant les écrans: la RTS, qui a diffusé toutes les étapes en direct jusqu’au 9 août, a enregistré de très belles audiences. «Les meilleures que nous ayons réalisées avec du cyclisme féminin», se réjouit le porte-parole de la chaîne publique Christophe Minder, contacté par watson.

Les Romands ont tellement aimé le Tour de France féminin cet été qu’ils ont été plus nombreux à suivre la course que le Tour de France masculin en juillet! La RTS rapporte que l’audience moyenne par étape était de 47’000 téléspectateurs pour les femmes (part de marché moyenne de 30,3%), contre 29’000 pour les hommes (part de marché moyenne de 19,3%).

Cette différence s’explique sans doute par plusieurs facteurs. D’abord, les deux premières étapes disputées en Suisse ont servi de déclic. Avec le Tour sous leurs yeux, les Romands se sont pris au jeu. Et ceux qui ont continué à suivre la course ont découvert une épreuve bien plus indécise que chez les hommes, où Tadej Pogacar faisait figure d’ultra-favori. Chez les femmes, le suspense était bien plus grand et, sportivement, la course nettement plus ouverte. À cela s’ajoutent évidemment les performances de Marlen Reusser, qui ont donné aux téléspectateurs romands une raison supplémentaire de rester devant leur écran.

La Bernoise, victorieuse du contre-la-montre le mardi, a porté le maillot jaune jusqu’au vendredi, lors de l’étape du Ventoux. Pendant plusieurs jours, elle a ainsi fait naître l’espoir de voir une Suissesse remporter la plus prestigieuse course cycliste par étapes. Or, comme le souligne Romain Roseng, qui a commenté le Tour de France féminin cet été, la visibilité d’un sport dépend souvent des performances des athlètes suisses.

«On le constate très bien avec le ski alpin: dès que les Helvètes traversent une période creuse, les audiences tendent à reculer»

Reusser a finalement cédé sa tunique de leader vendredi, mais elle est restée en lice pour le podium jusqu’au dernier jour, rassemblant des dizaines de milliers de Romands devant leur télévision chaque après-midi. «J’ai été surpris par le nombre de messages que nous avons reçus à l’antenne», poursuit Romain Roseng, en référence aux questions que les téléspectateurs peuvent adresser en direct au commentateur et à son consultant, Daniel Atienza. «D’habitude, ce sont toujours les 200 à 300 mêmes personnes qui nous écrivent. Cette fois, de nouveaux téléspectateurs nous ont interpellés.»

La dernière raison qui peut expliquer les audiences historiques de la RTS ne tient ni au déroulement de la course, ni au parcours, mais à l’intérêt croissant pour le cyclisme féminin. La discipline connaît un essor fulgurant, porté par la professionnalisation du peloton, le développement de structures d’élite et une exposition médiatique toujours plus importante.

La RTS n’est d’ailleurs pas la seule chaîne à avoir constaté une hausse de ses audiences. France Télévisions a également rapporté que la diffusion de la Grande Boucle féminine, remportée par Demi Vollering, avait atteint un record en part d’audience. Quelque 23,2 millions de Français ont regardé au moins une minute de la course, a souligné le groupe public. Cela reste toutefois deux fois moins que pour le Tour de France masculin, suivi chez nos voisins par 45,6 millions de personnes pendant au moins une minute.