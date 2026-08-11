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Mauvaise nouvelle pour les fans des Jeux olympiques

Mauvaise nouvelle pour les fans des Jeux olympiques

Les prix des billets pour les JO de Los Angeles 2028 font grincer des dents. Pour certaines épreuves, les tarifs ont doublé depuis Paris.
11.08.2026, 16:5511.08.2026, 16:55

La Coupe du monde de football 2026 avait déjà suscité la polémique en raison du prix élevé des billets. L’histoire semble aujourd’hui se répéter: pour assister aux épreuves des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, les fans devront eux aussi débourser des sommes parfois exorbitantes. C'est simple: les tarifs des JO de «LA» sont les plus élevés de toute l’histoire olympique.

La NZZ rapporte ainsi qu’un billet pour la finale du relais mixte 4 × 400 mètres coûte plus de 1000 dollars. Pour la finale masculine de basket-ball, il faut même débourser 3350 dollars par personne pour espérer voir les joueurs de près, sans pour autant être installé au bord du terrain.

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Par rapport aux Jeux olympiques de Paris, la facture grimpe sérieusement: pour certaines épreuves, les tarifs ont tout simplement doublé. À Los Angeles, les billets s’échelonnent de 28 dollars pour les places les moins prisées à environ 5 500 dollars pour un siège bien placé lors de la cérémonie d’ouverture.

Pour justifier cette politique tarifaire, le comité d’organisation de LA 2028 explique à The Athletic s’être appuyé sur des analyses de la demande pour les spectacles et les événements sportifs en direct aux États-Unis. En clair, c’est la loi de l’offre et de la demande qui prévaut.

Le comité d’organisation assure qu’un million de billets seront proposés à 28 dollars et que près de la moitié coûteront moins de 200 dollars. Problème: les places les moins chères sont parties très vite, obligeant de nombreux fans à se rabattre sur des catégories plus onéreuses.

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Selon The Athletic, cité par la Neue Zürcher Zeitung, la meilleure catégorie standard dépasse 300 dollars pour près de 600 épreuves sur 850. À cela s’ajoutent 24% de frais de service, qui cristallisent une bonne partie des critiques. De quoi rappeler qu’à Los Angeles, même les billets «abordables» peuvent vite faire grimper l’addition.

(jcz)

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