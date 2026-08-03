Océane Mahé, en tête du classement de la montagne, a évoqué un sujet important lors du Tour de France féminin. Keystone

Cette athlète n'a plus ses règles depuis trois ans

Actuellement engagée sur le Tour de France féminin, Océane Mahé a révélé avoir totalement déréglé son système hormonal à cause du cyclisme.

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Le Tour de France Femmes s’est élancé de Lausanne le 1er août, sous les yeux de dizaines de milliers de Romands massés le long des routes. Durant les deux étapes disputées en Suisse, la course a bénéficié d’un remarquable engouement populaire. Pour beaucoup de spectateurs, ce grand départ en Suisse romande a été l’occasion de découvrir les coureuses et leur histoire, comme celle d’Océane Mahé.

La cycliste de 24 ans, porteuse du maillot à pois, a évoqué la gestion parfois difficile des cycles menstruels pour les athlètes professionnelles.

«Je n’ai plus mes règles depuis trois ans. Ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle, mais on sait qu’en tant que sportives de haut niveau on pousse nos corps énormément, on va puiser dans nos réserves et malheureusement mon système hormonal a décidé de se mettre en veille depuis un peu plus de trois ans.» Océane Mahé au site Actu.fr

D’après Le Parisien, la coureuse de 24 ans attribue ce dérèglement de l’organisme à une perte de poids conséquente. Une situation qui concernerait également de nombreuses femmes du peloton, soucieuses de s’alléger pour améliorer leurs performances sur le vélo. Mais lorsque les apports nutritionnels ne compensent plus suffisamment les dépenses énergétiques liées à l’entraînement, cette recherche de légèreté peut provoquer un syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport, appelé RED-S.



Toujours détentrice du maillot à pois, Océane Mahé reprend la route ce lundi pour la 3e étape de cette Grande Boucle féminine: 156,5 km entre Genève et Poligny.

(jcz)