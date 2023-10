«Je regrette profondément ce que j’ai fait et j’ai déjà présenté mes excuses aux commissaires. Ils m’ont donné une amende (CHF 50) et je vais perdre quelques points UCI (10, en l'occurence). Ce geste était une réaction au comportement dangereux d’un autre coureur, mais je sais que ce que j’ai fait était mal. J’accepte la sanction de l’UCI et je m’excuse pour ce que j’ai fait. C’est une leçon importante pour l’avenir. Il faut rester calme dans ce genre de situation et réagir de la bonne manière après la course.»

Maxim van Gils, dans le communiqué de son équipe