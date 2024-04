Une fée du cyclisme s'est penchée sur le berceau de ce coureur suisse

Le succès sur les routes italiennes de Christen fait écho à celui de nombreux (jeunes) coureurs très compétitifs au plus haut niveau. Rien que chez UAE, les pépites comme Isaac Del Toro (20 ans) et Juan Ayuso (21 ans) sont déjà au sommet, tout comme Joshua Tarling (20 ans), membre de l'équipe Ineos et déjà sur un podium lors des Mondiaux de contre-la-montre. A l'image des Egan Bernal, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, le cyclisme s'est considérablement rajeuni. Désormais, les talents ne brûlent pas seulement les étapes; ils les remportent aussi.

«Je l'ai eu sur piste: c'est un surdoué. Il est très pressé et cherche à brûler les étapes, et ça me fait un peu peur»

«Jan est un immense talent. Il se concentrera dans un premier temps sur la réalisation de son apprentissage et s'intégrera progressivement dans le cyclisme professionnel. Nous n’avons pas de calendrier fixe pour ces étapes et nous ne les précipiterons pas. Jan est encore très jeune et nous allons lui apporter toute l'aide dont il a besoin et soulager ses jeunes épaules.»

Jan Christen a très tôt piqué la curiosité des observateurs. Le talent de Gippingen a claqué le titre de champion de Suisse junior sur piste, en cyclo-cross, en VTT et en contre-la-montre. Il a ensuite glané un titre de champion d'Europe en VTT et sur route. Une razzia qui trouvera son acmé lors de son titre aux championnats du monde juniors (à Fayetteville, aux Etats-Unis) de cyclo-cross en décembre 2022.

Jan Christen ne vient pas de nulle part. Le vélo, il connaît depuis tout petit car son père, Sepp, a été coureur professionnel dans les années 1990. Sa mère a longtemps gravité dans le milieu, elle aussi, puisqu'elle est la fille d’un participant du Tour de France 1960, Hans Schleuniger. Et il ne faut pas oublier le frère aîné de Jan Christen, Fabio, lui aussi cycliste pro et pédalant sous les couleurs de l'équipe suisse Q36.5, en seconde division. Le grand frère (23 ans) avait d'ailleurs brillé sur les routes du Tour de l'Avenir, en remportant une étape. Les Christen vont faire vibrer une famille entière à l'avenir.

Jan Christen a grandi entouré de coureurs, à la maison et dans son village de Gippingen, haut lieu du vélo argovien, célèbre pour sa course organisée chaque année juste avant le Tour de Suisse. Si le petit Jan a vu les pros se battre sur ses routes natales, c'est désormais le monde du cyclisme qui lui fait les yeux doux: le prodige a signé un contrat de 5 ans avec l'équipe UAE Team Emirates. Une solide marque de confiance dans un milieu qui propose le plus souvent des engagements sur 3 ans au maximum.

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Cet athlète suisse a conquis Paris (et ce n'est pas fini)

Un temps remarquable, une 7e place, le titre honorifique de premier non Africain et, surtout, les minima olympiques: les débuts sur marathon du champion du monde de course d'orientation Matthias Kyburz ont été une réussite dimanche à Paris. Il reviendra cet été sublimer la ville lumière.

Il ne lui reste plus que quelques mètres à parcourir, lorsque Matthias Kyburz lève les bras puis exulte. C'est une image dont nous avons l'habitude, sauf que cette fois, la joie est différente. L'Argovien ne vient pas de conquérir un 9e titre de champion du monde de course d'orientation, ni même l'or européen. Il n'est pas non plus le premier à franchir la ligne d'arrivée. La satisfaction de Matthias Kyburz est toutefois pleinement justifiée.