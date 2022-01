Pékin 2022

COOL RASTA! L’équipe de bobsleigh de la Jamaïque ira aux JO d'hiver

Comme dans «Rasta Rockett», quatre athlètes jamaïcains iront aux Jeux olympiques d'hiver, mais aussi un skieur alpin.

Quatre Jamaïcains se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Pékin 2022 qui se dérouleront du 4 au 20 février. C'est la première fois depuis 1998 que le pays est représenté dans cette catégorie.

L'équipe de bobsleigh fascine depuis que le pays a fait ses débuts aux JO de Calgary en 1988. Rappelez-vous, ils ont terminé de manière tristement célèbre par une chute et une marche jusqu'au bout de la piste, inspirant le film culte «Rasta Rockett» sorti cinq ans plus tard.

Pour la première fois, la Jamaïque s'est qualifiée dans trois épreuves: le bob à quatre, le bob à deux et le monobob féminin, nouvelle discipline olympique. L'équipe de quatre hommes était la dernière qualifiée sur les 28 nations mais on compte sur l’œuf porte-bonheur de Sanka pour les faire remonter dans le classement. On va également dire une petite prière, on ne sait jamais, ça peut servir:

Notre Père qui êtes à Pékin, que le bobsleigh soit sanctifié, que leur médaille arrive et que votre volonté soit faites sur la Terre comme dans le virage n°7. Liberté et justice pour la Jamaïque. Prière inspirée du film «Rasta Rockett» .

Le pays enverra également un skieur

Le remake de «Rasta Rockett» se fera également en version ski. Pour la première fois de son histoire, la Jamaïque enverra un skieur alpin aux JO. Benjamin Alexander (38 ans) est né d'un père jamaïcain et d'une mère anglaise. Cet ancien DJ et mannequin a découvert le ski en 2015. Sur son compte Instagram, on passe de photos au Burning Man à des vidéos de lui en train de skier et faire de la peau de phoque. Un grand écart gigantesque qui, on l'espère, lui réussira.

Le premier skieur jamaïquain à participer aux JO d'hiver:

