L'essor du darknet comme source d'approvisionnement de dopage inquiète.

Comment les athlètes achètent leurs produits dopants sur le darknet

Le darknet, la version secrète et obscure du web, est une source d'approvisionnement massif en produits dopants. Les autorités sont dépassées. Deux études s'inquiètent du phénomène.

Rainer Sommerhalder / ch media

Où les athlètes qui se dopent se procurent-ils les substances interdites? Les médicaments délivrés sur ordonnance sont souvent impliqués dans les cas de tricherie dans le monde du sport. Mais le médecin n'est pas toujours le parrain de ces activités illégales. Une étude australienne indique qu'en 2020, seuls 17 % des infractions liées aux stéroïdes anabolisants impliquaient des personnes du secteur de la santé.

Sur Internet, c'est facile de commander des produits médicaux sans ordonnance. Il y a deux façons de procéder, qui ne sont ni l'une ni l'autre légales. La première consiste à passer commande auprès d'un fournisseur étranger. Le risque? Que le paquet reste bloqué à la douane. Plusieurs cas de dopage récents dans le sport suisse ont été mis au jour de cette manière.

Anonymat et mauvaises surprises

Par contre, c'est plus difficile de suivre les chemins tortueux de ce que l'on appelle le «darknet». Les vendeurs et les acheteurs y restent anonymes, les paiements se font en crypto-monnaies et les livraisons ne se font pas par la poste traditionnelle. Toutefois, le risque de ne pas obtenir ce que l'on souhaite est beaucoup plus élevé.

Le darknet, pendant obscur du web, est un vaste marché d'objets et services illégaux. Image: Shutterstock

Au cours des derniers mois, l'Agence mondiale antidopage (AMA) et une équipe de scientifiques australiens se sont penchés, dans deux études distinctes, sur la question de savoir dans quelle mesure le darknet est à la source du dopage dans le sport de haut niveau. L'AMA est arrivée à la conclusion que, sur le darknet, seule une partie des achats de produits dopants sur ces plateformes illégales est véritablement utilisée comme dopage. En tout cas dans le sport de haut niveau.



Parce que l'anonymat de ces transactions présente un risque pour la santé. Lors d'achats tests effectués par des agents infiltrés de l'AMA, 83 % de tous les produits ne contenaient pas les ingrédients déclarés ou, du moins, une concentration très différente. En conclusion, l'AMA part du principe que les sportifs professionnels ne sont pas prêts à prendre un tel risque.

Le président de l'AMA, le Polonais Witold Banka, lors d'un congrès à Lausanne en mars. Image: KEYSTONE

Mais les chercheurs australiens semblent davantage préoccupés: ils constatent que les chasseurs de dopage ont encore peu de connaissances sur l'offre et l'ampleur des achats sur le darknet ainsi que sur les pratiques d'approvisionnement des tricheurs. Ils écrivent, logiquement, que les ventes sur le darknet «aggravent le problème du dopage».

Labos clandestins et offre abondante

En plus des substances anabolisantes, l'offre comprend aussi des hormones de croissance, de l'EPO, des modulateurs du métabolisme et des laxatifs. Et ce, avec une grande disponibilité et des coûts très bas. Seuls des médicaments contre l'asthme, destinés à augmenter la capacité pulmonaire comme le salbutamol ou le clenbutérol, ne semblent pas faire l'objet d'une demande sur le darknet.

Les médicaments proposés sont fabriqués dans des laboratoires clandestins spécialement conçus pour le marché noir. Deux tiers des commandes passées sur le darknet concernent des drogues. Les produits dopants n'en représentaient que 2,9 % lors d'une enquête menée en 2017. Lors de leurs recherches au cours des derniers mois, les Australiens sont tombés sur 72 produits différents qui figurent sur la liste actuelle de l'AMA des produits interdits.

Les produits dopants commandés sont connus. Ni l'étude de l'AMA ni celle des chercheurs australiens n'ont trouvé de substances qui n'étaient pas encore connues des chasseurs de dopage. Le darknet n'est manifestement pas le lieu où l'on se procure les produits miracles du futur.

Une hydre et des autorités dépassées

Afin d'être mieux armés pour faire face à l'importance croissante du web comme source d'approvisionnement, les scientifiques recommandent aux autorités antidopage d'élaborer des stratégies de surveillance de ces activités. Pour ce faire, elles devraient également collaborer davantage avec des experts en cybercriminalité.

Le regard porté sur le darknet reste toutefois un instantané. Et ce marché illégal est une véritable hydre: à peine une plateforme de vente est-elle identifiée et éliminée par les autorités que les deux suivantes apparaissent déjà. Les exploitants ne sont que très rarement retrouvés. Et lorsque c'est le cas, la police se concentre sur des choses plus graves que les produits dopants destinés aux sportifs malavisés.

Adaptation en français: Yoann Graber