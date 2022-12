C'est fini! La Suisse bat la Serbie et se qualifie pour les 8es

Comment Shaqiri a fêté son but face à la Serbie: la réponse en 6 images

La Suisse a remporté son match 3-2 et affrontera le Portugal en 8e mardi. Revivez les temps forts de la rencontre ici.

Le cryptocrash dictera-t-il un effondrement du sport business?

FTX a fait faillite et des milliards se sont envolés. Mais les tourments récents de la plateforme de cryptomonnaies frappent le sport de plein fouet, surtout aux Etats-Unis. Analyse.

La cryptomonnaie n'est pas une science exacte, elle est volatile et peut monter très haut, comme descendre très bas. En ce moment et ce depuis le 4 novembre, les investisseurs sont bien empruntés et voient leurs investissements s'envoler dans les limbes virtuels.