Une innovation majeure est apparue en F1 ce week-end

Plusieurs écuries, dont Red Bull, McLaren et Ferrari, ont bénéficié d'un nouvel accessoire permettant à leurs pilotes de se sentir mieux en course.

McLaren a réussi un week-end parfait en Floride avec les victoires de Lando Norris, samedi lors de la course sprint, et d'Oscar Piastri, dimanche lors du Grand Prix. Or l'écurie britannique, dont la supériorité est indéniable en ce moment en F1, faisait partie des cinq teams (avec Red Bull, Ferrari, Aston Martin et Sauber) à posséder un nouvel accessoire en Floride: un gilet thermorégulateur.

Cette pièce de haute technologique, dont le nom de code est Cooling Top R586 Underwear, a été développé par la marque italienne Sparco. Selon La Gazzetta dello Sport, il s'agit d'une «innovation majeure pour améliorer le confort thermique des pilotes de Formule 1».

L'outil recto/verso: On distingue à gauche les tubes en silicone permettant au liquide de circuler dans le gilet. Image: Sparco/watson

Concrètement, «cette sous-combinaison à manches longues se connecte au système de refroidissement de la monoplace, permettant la circulation d'eau ou d'un mélange eau-glycol à travers un réseau modulaire de tubes en silicone», développe le quotidien rose. La chaîne Mediaset ajoute que chaque pilote peut personnaliser le parcours des tubes selon ses besoins spécifiques en cas de forte chaleur: sur le torse (front-routing), le dos (back-routing) ou les deux (full-routing).

«Cette technologie représente une avancée significative dans le domaine des vêtements de course, insiste Il Messaggero. Elle ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs portables capables d'améliorer sensiblement les conditions psychophysiques des pilotes.»

La marque Sparco attend désormais le retour des pilotes qui auraient utilisé son équipement au Grand Prix de Miami. S'ils sont concluants, son fameux gilet pourrait à l'avenir être adopté dans toutes les catégories du sport automobile.